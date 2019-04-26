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Aquidauana já tem seus alunos representantes para os Jogos Escolares da Juventude de MS

De 15 a 24 de abril, no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana aconteceram os jogos

Thailla Torres

Publicado em 26/04/2019 às 15:22

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Aquidauana já tem as escolas representantes definidas e classificadas para os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, que acontecerão no mês de junho, movimentando alunos de todas as cidades do Estado.

De 15 a 24 de abril, no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana aconteceram os jogos da seletiva municipal de 12 a 14 anos, envolvendo centenas de alunos das escolas públicas e particulares de Aquidauana.

Na manhã de hoje, 26, a FEMA divulgou o Boletim com a Classificação Final das equipes e escolas representantes de Aquidauana. Confira a classificação:

- Futsal masculino: Centro Cristão de Ensino; Futsal feminino: Instituto Educacional Falcão; irão disputar os jogos em Três Lagoas, no período de 25 a 29 de junho;

- Handebol masculino e feminino:  Escola Estadual Prof.ª. Dóris Mendes Trindade; os jogos acontecerão na cidade de Jardim, no período de 11 a 15 de junho.

- Voleibol feminino – Instituto Educacional Falcão; irão jogar em Aquidauana e Anastácio, no período de 04 a 08 de junho;

- Basquete masculino – Escola Estadual Prof.ª Dóris Mendes Trindade; os jogos serão na cidade Rio Brilhante, no período 02 a 06 de julho.

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