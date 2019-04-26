Aquidauana já tem seus alunos representantes para os Jogos Escolares da Juventude de MS

Esportes
De 15 a 24 de abril, no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana aconteceram os jogos
Aquidauana já tem as escolas representantes definidas e classificadas para os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, que acontecerão no mês de junho, movimentando alunos de todas as cidades do Estado.
De 15 a 24 de abril, no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana aconteceram os jogos da seletiva municipal de 12 a 14 anos, envolvendo centenas de alunos das escolas públicas e particulares de Aquidauana.
Na manhã de hoje, 26, a FEMA divulgou o Boletim com a Classificação Final das equipes e escolas representantes de Aquidauana. Confira a classificação:
- Futsal masculino: Centro Cristão de Ensino; Futsal feminino: Instituto Educacional Falcão; irão disputar os jogos em Três Lagoas, no período de 25 a 29 de junho;
- Handebol masculino e feminino: Escola Estadual Prof.ª. Dóris Mendes Trindade; os jogos acontecerão na cidade de Jardim, no período de 11 a 15 de junho.
- Voleibol feminino – Instituto Educacional Falcão; irão jogar em Aquidauana e Anastácio, no período de 04 a 08 de junho;
- Basquete masculino – Escola Estadual Prof.ª Dóris Mendes Trindade; os jogos serão na cidade Rio Brilhante, no período 02 a 06 de julho.
Esportes
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LUTO
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