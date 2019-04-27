UFMS de Aquidauana faz “Manhã de Esportes” com entrada gratuita para comunidade

Com o tema “A saúde”, a campanha “Eu Respeito” do mês de abril promoverá o incentivo à prática esportiva no Câmpus de Aquidauana da UFMS, como meio para uma vida mais saudável.

A programação começa às 7h30 deste sábado e segue até as 11h, nas áreas de esportes da unidade II do câmpus da universidade.

Estão previstos jogos de futebol, vôlei e tênis de mesa, além de aulas de yoga e demonstração de capoeira. Poderão participar das atividades acadêmicos, técnicos-administrativos, docentes e funcionários terceirizados do câmpus.

O futebol, vôlei e tênis de mesa terão início às 07h30. A aula de Yoga, a ser ministrada pela Companhia Cia Zari, terá início às 08h. A capoeira Angola, por sua vez, começará às 09h30.

O evento está sendo organizado pela Secretaria de Apoio para Assuntos Estudantis (Secae), Atlética Nativus e Diretório Acadêmico. A Prefeitura de Aquidauana, por meio de sua Fundação de Turismo, já confirmou apoio ao evento com a cedência de barracas.

Para quaisquer dúvidas, entre em contato com a Secae, pelo número 3241-0426, ou com integrantes da Atlética Nativus e Diretório.