Equipes de Bonito participam da Copa Morena de futsal

Esporte
A equipe PSF de futebol de salão masculino classificou-se em 1º lugar, com 7 pontos, nos jogos da fase regional da Copa Morena 2018, disputada no Ginásio Poliesportivo de Bonito
Começa nesta sexta-feira, dia 26 de abril, a luta pela classificação na primeira fase da Copa Morena, que contará com 2 equipes de Bonito.
O PSF participará da fase realizada no ginásio poliesportivo de Bodoquena, em parceria com a equipe AB & F (daquele município), enquanto o Pit Stop vai até Miranda enfrentar a equipe local e as equipes de Corumbá e Terenos.
Na categoria de base, a escolinha mantida pela Secretaria de Esportes terá dois compromissos: o primeiro no sábado (27) na cidade de Jardim, onde está sendo disputando o Regional de Futsal e no domingo (28) jogará em Sidrolândia enfrentando a Escolinha Bonadinan, pela 6ª Copa Pelezinho, fase estadual.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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