Equipes de Bonito participam da Copa Morena de futsal

Começa nesta sexta-feira, dia 26 de abril, a luta pela classificação na primeira fase da Copa Morena, que contará com 2 equipes de Bonito.

O PSF participará da fase realizada no ginásio poliesportivo de Bodoquena, em parceria com a equipe AB & F (daquele município), enquanto o Pit Stop vai até Miranda enfrentar a equipe local e as equipes de Corumbá e Terenos.

Na categoria de base, a escolinha mantida pela Secretaria de Esportes terá dois compromissos: o primeiro no sábado (27) na cidade de Jardim, onde está sendo disputando o Regional de Futsal e no domingo (28) jogará em Sidrolândia enfrentando a Escolinha Bonadinan, pela 6ª Copa Pelezinho, fase estadual.