Aquidauanenses conquistam título de natação na 1ª competição como federados

Esporte
Equipe do Grêmio dos Subtenentes e Sargentos de Aquidauana se destaca
A equipe de natação do Gressa (Grêmio dos Subtenentes e Sargentos de Aquidauana ) é motivo de orgulho para todo município e região. Na 1ª competição como federados, a equipe conquistou o 3° Lugar no quadro geral de medalhas.
Com essa conquista e eficiência, o Gressa conquistou 5° lugar no quadro geral de pontuação e agora vai com tudo em busca do título.
Na frente de muitas gigantes da natação, Magiu Bonaldi e Rafaela Leite foram destaques com 221e 216 pontos respectivamente.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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