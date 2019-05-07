Aquidauanenses conquistam título de natação na 1ª competição como federados

A equipe de natação do Gressa (Grêmio dos Subtenentes e Sargentos de Aquidauana ) é motivo de orgulho para todo município e região. Na 1ª competição como federados, a equipe conquistou o 3° Lugar no quadro geral de medalhas.

Com essa conquista e eficiência, o Gressa conquistou 5° lugar no quadro geral de pontuação e agora vai com tudo em busca do título.

Na frente de muitas gigantes da natação, Magiu Bonaldi e Rafaela Leite foram destaques com 221e 216 pontos respectivamente.