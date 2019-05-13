Judoca de MS é medalha de prata na Taça Brasil sub-21 em Belo Horizonte

Esporte
Alexia Nascimento terminou a competição com o segundo lugar, melhor posição de MS na competição
A judoca sul-mato-grossense Alexia Vitória Nascimento conquistou a medalha de prata na Taça Brasil de judô, realizada neste fim de semana em Belo Horizonte.
O segundo lugar foi obtido na categoria ligeiro (-48 kg). A atleta da Associação Atlética Judô Futuro foi derrotada na final para Amanda Lima, do Minas Tênis Clube, anfitrião da competição.
A competição reuniu 317 judocas de 89 clubes brasileiros.
O Estado foi representado por sete atletas. No quadro geral de medalhas, a melhor posição sul-mato-grossense foi com o Judô Futuro na 18ª colocação. O Pinheiros (SP) terminou em primeiro com 3 ouros e 5 bronzes. O Instituto Reação (RJ) foi o segundo com 2 ouros, 2 pratas e 4 bronzes e em terceiro ficou o Minas Tênis com 2 ouros e 2 pratas.
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