Peão de Mato Grosso do Sul lidera mundial de rodeio nos Estados Unidos

O peão José Vitor Leme, natural de Ribas do Rio Pardo, lidera o mundial de rodeios da PBR (Professional Bull Riders), nos Estados Unidos. Na etapa que aconteceu no Novo México, Vitinho, como é conhecido, atingiu 8 segundos montando em quatro touros e faturou o título no estado com 92,75 pontos.

Conforme o Esporte Ágil, José Vitor montou na última sexta-feira (17) e alcançou 87,75 pontos e chamou atenção do público americano ao dizer: “Dê uma olhada nisso agora”.

No sábado (18), registrou uma nota incomum para o líder do campeonato mundial: 76,50, mas, nada suficiente para abalar a concentração do cowboy ou comprometer a estratégia do competidor.

No terceiro e decisivo round, Vitinho foi vencido pelo touro Lil 2 Train e conseguiu ficar ‘parado’ por 5 segundos e meio no lombo do bicho.

Vantagem - Antes da etapa de Albuquerque (NM), a vantagem de Vitinho para o segundo colocado era inferior a 200 pontos. Agora com 3.452 pontos, são 489 a frente do cowboy Chase Outlaw que tem 2.963 pontos. Coincidentemente, Outlaw também ficou em segundo nesta etapa e evitou uma diferença maior.