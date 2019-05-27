Operário e Corumbaense tropeçam mas ainda dependem apenas de suas forças para se classificarem

Os representantes de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro da Série D, entraram em campo na tarde deste domingo(26).

Pelo grupo A10 em Iporá, o Corumbaense perdeu de virada para o time da casa por 3 a 1. Juninho abriu o placar para o carijó enquanto Renato, Danilo e Neverton viraram para o time goiano.

Com o resultado, o Iporá assumiu a ponta do grupo com sete pontos. O Sinop tem cinco seguido do Corumbaense com quatro. O Palmas tem três pontos.

O Corumbaense volta a campo diante do Sinop no próximo sábado no Arthur Marinho. Pelo grupo A11, o Operário jogou por mais de 80 minutos com um homem a menos e ficou no 1 a 1 com o Anapolina no Jacques da Luz.

Dé abriu o placar para os goianos enquanto Régis de pênalti empatou para o galo diante de pouco mais de 300 torcedores. No outro jogo do grupo, o Patrocinense fez 2 a 0 no União-MT.

O time mineiro lidera com sete pontos seguido do União que tem seis. Anapolina tem cinco e o Operário é o lanterna com quatro. Na próxima rodada o Operário vai a Rondonópolis enfrentar o União. Se vencerem os jogos que restam, Operário e Corumbaense estarão classificados.