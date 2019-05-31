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Esportes

Meninos da base disputam Comerário no Olho do Furacão neste sábado

Operário e Comercial se enfrentam em Campo Grande pela segunda rodada do Estadual sub-17

Thailla Torres

Publicado em 31/05/2019 às 17:42

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O Campeonato Estadual sub-17 de futebol tem dois jogos neste sábado (1º), às 15h, com destaque para o clássico entre Operário x Comercial. A partida será no estádio Olho do Furacão, no bairro Morada do Sol, em Campo Grande – a 135 quilômetros de Aquidauana.

A partida é válida pelo grupo A, que também conta com o Grêmio Santo Antônio. Na primeira rodada Santo Antônio e Operário terminaram empatados em 1 a 1.

A outra partida da rodada será entre Cena x Ceart no estádio Andradão, em Nova Andradina, município localizado a 300 km de Campo Grande. O duelo é válido pelo grupo B.

Costa Rica e Seduc compõem o grupo C. A estreia das duas equipes está prevista para a próxima semana.

Conforme o regulamento, as equipes se enfrentam dentro de cada grupo em turno e returno. As duas melhores colocadas avançam para a próxima fase. No caso dos grupos B e C, que têm apenas dois times, os jogos definirão as posições para a composição da fase seguinte.

A 2ª fase contará com 6 equipes divididas em dois grupos, novamente jogando entre si. Os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal. As finais estão marcadas para 31 de agosto e 7 de setembro.

O Estadual sub-17 vale vaga para a Copa do Brasil sub-17. O campeão também representará Mato Grosso do Sul na Taça BH de 2020.

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