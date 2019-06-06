Nadadores de MS disputam Brasileiro Interclubes de Inverno em Belo Horizonte

Esportes
Estado será representado pelo Rádio Clube da Capital e Associação Atlética Banco do Brasil. Competição vai até sábado
Mato Grosso do Sul tem cinco representantes confirmados no Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil de Inverno – Troféu Arthur Sampaio Carepa. A competição vai até sábado (8) no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte.
Os atletas representarão dois clubes de Campo Grande, a 135 quilômetros de Aquidauana. Lorenzo Yukio Cunha, da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), competirá nas provas de 200m peito e 100m peito.
Já o Rádio Clube contará com quatro atletas. Eduarda Helena Santos disputará as provas de 50m livre, 100m costas e 100m livre. Guilherme Sperandio está inscrito em quatro provas: 200m peito, 1.500m livre, 800m livre e 400m livre.
Isabelle Santos Souza está confirmada nas provas de 50m livre, 200m costas e 100m livre. E Julia Maria Freitas participa da competição em cinco provas: 800m livre, 100m costas, 200m costas, 200m medley e 400m livre.
Esportes
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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