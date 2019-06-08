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Operário e Corumbaense vão para o “tudo ou nada” no Brasileiro da Série D

Galo vai para Rio Brilhante enfrentar o Atlético Patrocinense, enquanto o representante de Corumbá visita o Palmas

Thailla Torres

Publicado em 08/06/2019 às 11:35

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Operário e Corumbaense se preparam para disputar neste domingo (9) a última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. Os dois representantes de Mato Grosso do Sul vão para o tudo ou nada.

O Galo é quem tem a situação mais delicada. E para aumentar o drama, o clube campo-grandense precisou levar a partida contra o Atlético Patrocinense-MG para o Ninho da Águia, em Rio Brilhante, a 163 km de Campo Grande. Como toda a rodada foi marcada para as 17h (de MS) o Jacques da Luz não poderia receber o jogo por falta de iluminação artificial. O estádio Morenão, quer seria opção, segue interditado.

O grupo 11 tem o Anapolina-GO na liderança, com 8 pontos. Patrocinense e União-MT têm 7 e o Galo é o último, com 5. O regulamento da competição prevê a classificação somente dos líderes dos 17 grupos, mais os 15 melhores segundos colocados.

Como o Galo não tem mais chances de chegar a liderança do grupo, precisa vencer o time mineiro por dois gols de diferença para garantir o segundo lugar e ainda torcer para estar entre os 15 melhores segundos colocados.

O otimismo em relação à classificação é ainda menor considerando que o Galo não conseguiu vencer jogando em seus domínios – derrota para o União por 2 a 0 e empate com Anapolina por 1 a 1 – e que a única vitória do time no campeonato foi por 1 a 0, sobre o time goiano, resultado insuficiente para avançar.

O Ninho da Águia foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros e terá presença de torcedores. Os ingressos da partida custam entre R$ 10 e R$ 20.

Já o Corumbaense é o 2º colocado do grupo 10, com 7 pontos. O Carijó visita o Palmas-TO no estádio Nilton Santos, na capital tocantinense. Os anfitriões somam 6 pontos e não têm mais chances de classificação. O grupo ainda conta com Iporá-GO, que tem 10 pontos, e Sinop-MT, com 6.

Mesmo que não termine com a liderança, a possibilidade do Corumbaense avançar em 2º lugar é grande diante da boa pontuação. Mas jogar fora de casa também não tem sido tarefa fácil para o Carijó. Empatou com o Sinop (1 a 1) e foi derrotado pelo Iporá (3 a 1). Por outro lado, venceu o próprio Palmas na abertura do torneio (3 a 2).

O Brasileiro da 4ª divisão conta com 68 clubes. Trinta e dois continuarão no torneio e se enfrentarão no sistema de mata-mata. Os semifinalistas avançam para a Série C de 2020.

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