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Handebol e voleibol de Aquidauana são campeões dos Jogos Escolares

Nesta etapa, a disputa envolveu estudantes de 15 a 17 anos, de 35 municípios

Danielle Nascimento

Publicado em 23/06/2022 às 13:02

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Aquidauana subiu ao pódio duas vezes nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2022, e foi destaque com o título de campeão nas modalidades de handebol e voleibol.

Os jogos foram realizados na última segunda-feira (20), em Campo Grande.

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O campeonato é o maior evento estadual esportivo-escolar, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

As seleções de Aquidauana de handebol masculino e voleibol feminino, foram destaques.

A seleção de handebol masculino, comandada pelo professor Cristio Duarte, mais uma vez demostrou força e técnica e conquistou o título de campeão da categoria na primeira divisão de forma invicta.

Na final do handebol masculino, os aquidauanenses venceram a seleção de Campo Grande por 24 a 16.

O técnico Cristio Duarte classificou esta etapa dos jogos escolares como uma das mais disputadas.

“A competição em si foi muito difícil, o nível dos competidores é alto. Temos que agradecer aos nossos atletas pelo comprometimento e sabemos que, agora, nosso desafio é manter o ritmo para chegarmos fortes na Copa dos Campeões”, disse o técnico.

Confira os resultados da seleção de handebol aquidauanense na competição:

Aquidauana 21 x 21 Dourados, Corumbá 11 x 32 Aquidauana, Três Lagoas 15 x 32 Aquidauana, Aquidauana 26 x 18 Chapadão do Sul e na final, Aquidauana 24 x 16 Campo Grande.

A equipe de handebol aquidauanense é composta pelos seguintes atletas: Pedro Vinicius, Mateus Barros, Carlos Souza, Moises Neis Cardoso, Wilclefer Saimon Barros, Gustavo Belardo, João Lucas Castro, Deivison Pereira, Vinicius Geraldi Leite, Samuel Cardoso e Deivison Marins e técnico professor Cristio Duarte.

VOLEIBOL FEMININO

A outra seleção aquidauanense que surpreendeu nos jogos escolares foi a de voleibol feminino, comanda pelo professor Mario Augusto Portocarrero (Guto), que se sagrou campeã da segunda divisão do vôlei feminino.

O título foi conquistado de forma invicta e sem perder nenhum set. Na final, a equipe de voleibol aquidauanense venceu a seleção de Amambai por três sets a zero.

Na avaliação pós título, o professor Guto destacou que a equipe fez um grande campeonato. “Tivemos uma performance muito boa, não perdemos nenhum set, o que demostra que o nosso trabalho em equipe deu resultado. O que nos enche de orgulho, é que mais uma vez conseguimos manter a hegemonia de Aquidauana no vôlei feminino estadual”, confirmou Guto.

O técnico também disse que essa geração de atletas merecia este título. “Nossa equipe já havia sido por duas vezes vice-campeã e estava faltando este titulo para coroar essa geração de vencedoras. Hoje, nós temos garotas de Aquidauana disputando o Campeonato Brasileiro sendo referência no Estado”, observou o técnico.

Confira a trajetória campeã da equipe de voleibol aquidauanense na competição:

Aquidauana 2 x 0 Nioaque, Aquidauana 2 x 0 Amambai, Aquidauana 2 x 0 Cassilândia, Aquidauana 3 x 0 Paranaíba e na final Aquidauana 3 x 0 Amambai.

A seleção aquidauanense é formada pelas seguintes atletas: Ana Paula Santos, Mariana Dors, Leticia Pereira, Ivy Souza, Beatriz Mendes, Ana Julia Mendes, Juliana Leite, Maria Eduarda Lopes e Gabriely Souza e o técnico professor Mário Augusto Portocarrero (Guto).

As conquistas de Aquidauana nas competições escolares estaduais refletem a política de apoio desenvolvida pela atual gestão municipal no setor esportivo. A Prefeitura por meio da Fundação de Esportes do Município (FEMA), atua em todas as áreas esportivas, do escolar ao amador, do profissional, comunitário, aventuras ao esporte de base. Desta forma, fomentando e desenvolvendo diversos atletas dentro de suas aptidões.

Além disso o esporte no município é visto como investimento, proporcionando saúde, combate ao sedentarismo, lazer e incentiva hábitos saudáveis a população nas mais diversas faixas etárias.

COPA DOS CAMPEÕES

O próximo desafio das duas seleções aquidauanenses de voleibol e handebol é disputar a Copa dos Campeões, que acontecerá em Coxim, de 4 a 8 de julho, definirá as equipes que representarão Mato Grosso do Sul na etapa nacional.

Os Jogos da Juventude são realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e envolve todos os estados do país e será sediado em Aracaju (SE), de 1º a 18 de setembro.

 

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