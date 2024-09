2ª Copa Supermercado Princesa de Futebol anima Aquidauana

Partida reuniu equipes da região / Divulgação

No último sábado, 21, foi encerrada a 2ª Copa Supermercado Princesa de futebol suíço, categoria 40 anos, no campo da Sociedade Esportiva Braquiarão, no Bairro São Francisco, em Aquidauana. A competição, marcada por jogos emocionantes, reuniu equipes locais e premiou os destaques do futebol amador da região.

Na preliminar, disputada às 14h, o time do Maduros F.C. garantiu o 3º lugar ao vencer a equipe da Marcenaria Cedro Móveis F.C. por 3x0. Além do troféu, a equipe levou para casa um prêmio em dinheiro de R$ 300,00.

Já às 15h, a grande decisão movimentou o campo, com a equipe do DG Carnes conquistando o título ao derrotar o time da Auto Elétrica Popular de Bodoquena por 3x2. Com o resultado, o DG Carnes sagrou-se bi-campeão da competição.

Ao término dos jogos, a diretoria da Liga Esportiva Aquidauanense premiou os melhores da Copa. O destaque individual ficou com Paulinho e Baiano (DG Carnes), que dividiram o título de artilheiro. O goleiro menos vazado foi Genival, também do DG Carnes, que teve uma atuação impecável ao longo da competição. O time destaque da Copa foi a Marcenaria Cedro Móveis F.C., e Baiano, do DG Carnes, foi eleito o jogador destaque da final.

A cerimônia de premiação contou com a entrega de troféus e premiações em dinheiro, reconhecendo os seguintes destaques:

- Artilheiros: Paulinho e Baiano (DG Carnes)

- Goleiro menos vazado: Genival (DG Carnes)

- Time destaque da Copa: Marcenaria Cedro Móveis F.C.

- Jogador destaque da final: Baiano (DG Carnes)

- 3º lugar: Maduros F.C.

- Vice-campeão: Auto Elétrica Popular (Bodoquena)

- Campeão: DG Carnes