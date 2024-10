2ª Corrida dos Poderes reunirá famílias em homenagem ao Dia do Servidor

A 2ª Corrida dos Poderes está se aproximando. Na manhã desta quarta-feira (9), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a equipe de organização esteve reunida para finalizar as últimas etapas antes do evento. A edição deste ano acontecerá a partir das 15h na tarde de sábado (26), e deve atrair mais de 7.000 pessoas.

“É um evento para comemorar o Dia do Servidor, celebrado no dia 28 de outubro. Estamos planejando para que o momento seja aproveitado ao máximo e em família. A diversão não vai acabar quando cruzarmos a linha de chegada. Teremos várias atividades, como shows musicais e brincadeiras, para deixar a experiência marcante”, destacou Katia Claro, uma das organizadoras da corrida e esposa do presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP).

São 2.225 inscritos para caminhada, 1.575 para corrida de 5 km, 700 para corrida de 10 km e 250 para corrida kids. A abertura da arena será 15h e a primeira largada (crianças) acontecerá 16h, em frente ao estacionamento da ALEMS. A previsão é de 1h30 de duração das provas. Os kits serão entregues na quinta-feira (24) e sexta-feira (25), das 9h às 19h, no auditório Pedro de Medeiros, Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

Para retirar o kit, é necessário apresentar o documento pessoal e doar um brinquedo novo ou em bom estado de conservação. Os primeiros colocados serão premiados nas categorias masculino, feminino, público geral e servidor público. Detalhes adicionais sobre o evento de 2024 estão disponíveis no site https://corridadospoderes.ms.gov.br.

*As informações são do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul