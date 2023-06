2ª Maratona de Campo Grande deve atrair mais de 2 mil corredores

Estilo de vida, esporte, lazer, desafio físico, superação e pontuação para provas nacionais. Seja qual for a motivação, a segunda edição da Maratona de Campo Grande deve levar para as avenidas de Campo Grande mais de 2 mil corredores, segundo a expectativa da organização do evento, que tem o Patrocínio Master da MSGÁS.

Neste ano, o evento coincide com as comemorações dos 25 anos da companhia de Gás Natural de Mato Grosso do Sul, reforçando as ações socioambientais da empresa. Além da expectativa de mais de 2 mil inscritos nas provas, estima-se um público de aproximadamente 7 mil pessoas.

“Mais que um exercício físico individual em que as pessoas praticam o esporte como estilo de vida, a Maratona de Campo Grande dá visibilidade ao atletismo, congrega toda a população, crianças, jovens, adultos e idosos. É um grande evento de congraçamento e interação social, cultural e esportivo”, destaca o diretor-presidente da MSGÁS, lembrando que a empresa está cada vez mais reforçando seus compromissos socioambientais por meio de patrocínios ao esporte, lazer, cultura e atividades assistenciais.

A Maratona

A Maratona de Campo Grande está sendo organizada para assegurar a participação das várias faixas de esportistas: Para os mais experientes, que se preparam com antecedência e gradativamente participam de provas mais longas, maratona de 21 km; aos corredores com preparação física moderada, uma distância 7 km, e a prova kids destinada às crianças de 3 a 13 anos.

O sentimento de conquista em realizar uma maratona, vencer o desafio do trajeto e das limitações, é motivador para todos os participantes.

A 2ª Maratona de Campo Grande será realizada no dia 2 de julho, mas a agenda de shows e palestras começam no dia 30 de junho.

A novidade este ano é a Cidade da Maratona, nos altos da avenida Afonso Pena, principal ‘point’ turístico de Campo Grande, uma área que agrega tudo que motiva a interação social, esportiva e cultural, como as pistas de caminhada, o Parque das Nações Indígenas e o Bioparque Pantanal.

Os procedimentos técnicos estão a cargo da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS). De acordo com o presidente da Federação, Ageu de Oliveira Pereira, os atletas poderão cronometrar seu tempo para se habilitarem a provas nacionais e obter pontuação para ACESSO AO Bolsa Atleta.

A organizadora do evento, Kassilene Cardadeiro, destaca que os idealizadores e os voluntários que participam da organização estão muito satisfeitos com a mobilização, apoio do poder público e da iniciativa privada e isso ficou muito evidente no lançamento da edição de 2023.