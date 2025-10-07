31º Campeonato Interno será realizado na Nova Aquidauana

Parrtida está programada para às 15h / Ilustrativa/Freepik

A Associação de Moradores da Nova Aquidauana promove, no próximo dia 11 de outubro, o 31º Campeonato Interno da Nova Aquidauana.

A programação inclui a partida entre as equipes Cristovão e Soares, marcada para as 15h, no Campo do Vovô.

O evento é organizado pela própria associação, sob a coordenação do presidente Robson da Silva Amaral, com o apoio da Liga Esportiva Aquidauanense, do Jornal O Pantaneiro e da Prefeitura de Aquidauana.

