31º Campeonato Interno será realizado na Nova Aquidauana

Jogo entre Cristovão e Soares acontece no dia 11, às 15h, no Campo do Vovô
Parrtida está programada para às 15h
A Associação de Moradores da Nova Aquidauana promove, no próximo dia 11 de outubro, o 31º Campeonato Interno da Nova Aquidauana.
A programação inclui a partida entre as equipes Cristovão e Soares, marcada para as 15h, no Campo do Vovô.
O evento é organizado pela própria associação, sob a coordenação do presidente Robson da Silva Amaral, com o apoio da Liga Esportiva Aquidauanense, do Jornal O Pantaneiro e da Prefeitura de Aquidauana.
