07 de Outubro de 2025 • 19:25

Esporte

31º Campeonato Interno será realizado na Nova Aquidauana

Jogo entre Cristovão e Soares acontece no dia 11, às 15h, no Campo do Vovô

Redação

Publicado em 07/10/2025 às 15:36

Parrtida está programada para às 15h / Ilustrativa/Freepik

A Associação de Moradores da Nova Aquidauana promove, no próximo dia 11 de outubro, o 31º Campeonato Interno da Nova Aquidauana.

A programação inclui a partida entre as equipes Cristovão e Soares, marcada para as 15h, no Campo do Vovô.

O evento é organizado pela própria associação, sob a coordenação do presidente Robson da Silva Amaral, com o apoio da Liga Esportiva Aquidauanense, do Jornal O Pantaneiro e da Prefeitura de Aquidauana.

ÚLTIMAS

Polícia

Prefeitura de Corumbá diz não ter sido notificada oficialmente sobre operação da PF

Município afirma que adotará medidas como afastamento cautelar se houver confirmação de envolvimento de servidores na investigação sobre fraudes em terras públicas

Educação

MEC anuncia 5 mil vagas em cursos de inovação no próximo Enem

Ministro Camilo Santana participa do Festival Curicaca em Brasília

