41ª Mirancopa define campeões do vôlei de praia

As finais do vôlei de praia da 41ª Mirancopa ocorreram na terça-feira / Divulgação

As finais do vôlei de praia da 41ª Mirancopa ocorreram na terça-feira (21), na Praça Santa Cruz, definindo os campeões das categorias Sub-17 e Adulto.

Campeãs: Júlia e Fernanda

Vice-campeãs: Mirela e Ana Paula

Destaque: Fernanda

Sub-17 Masculino

Campeão: Aldeia Vôlei

Vice-campeões: Nicholas e Andrey

Destaque: Reinaldo (Aldeia Vôlei)

Adulto Feminino

Campeãs: Ysadora e Emily

Vice-campeãs: Alessandra e Amanda

Destaque: Emily

Adulto Masculino

Campeões: Gabriel e Luis

Vice-campeões: Matheus e Joel

Destaque: Gabriel

A competição é organizada pela Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, e faz parte da programação da 41ª Mirancopa, envolvendo diferentes modalidades esportivas no município.