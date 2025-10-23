41ª Mirancopa define campeões do vôlei de praia

Categorias Sub-17 e Adulto tiveram finais realizadas em na terça-feira
As finais do vôlei de praia da 41ª Mirancopa ocorreram na terça-feira / Divulgação
As finais do vôlei de praia da 41ª Mirancopa ocorreram na terça-feira (21), na Praça Santa Cruz, definindo os campeões das categorias Sub-17 e Adulto.
Sub-17 Feminino
Sub-17 Masculino
Adulto Feminino
Adulto Masculino
A competição é organizada pela Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, e faz parte da programação da 41ª Mirancopa, envolvendo diferentes modalidades esportivas no município.
