Acessibilidade

23 de Outubro de 2025 • 22:37

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

41ª Mirancopa define campeões do vôlei de praia

Categorias Sub-17 e Adulto tiveram finais realizadas em na terça-feira

Redação

Publicado em 23/10/2025 às 16:54

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As finais do vôlei de praia da 41ª Mirancopa ocorreram na terça-feira / Divulgação

As finais do vôlei de praia da 41ª Mirancopa ocorreram na terça-feira (21), na Praça Santa Cruz, definindo os campeões das categorias Sub-17 e Adulto.

Sub-17 Feminino

Leia Também

• Finais da 41ª Mirancopa definem campeões em noite de grandes disputas

• Finais do handebol definem campeões da 41ª Mirancopa em Miranda

• Semifinais da Mirancopa agitam ginásio de Miranda nesta noite
  • Campeãs: Júlia e Fernanda
  • Vice-campeãs: Mirela e Ana Paula
  • Destaque: Fernanda

Sub-17 Masculino

  • Campeão: Aldeia Vôlei
  • Vice-campeões: Nicholas e Andrey
  • Destaque: Reinaldo (Aldeia Vôlei)

Adulto Feminino

  • Campeãs: Ysadora e Emily
  • Vice-campeãs: Alessandra e Amanda
  • Destaque: Emily

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Adulto Masculino

  • Campeões: Gabriel e Luis
  • Vice-campeões: Matheus e Joel
  • Destaque: Gabriel

A competição é organizada pela Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, e faz parte da programação da 41ª Mirancopa, envolvendo diferentes modalidades esportivas no município.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Xadrez de Anastácio representa MS nos Jogos Escolares 2025

Esporte

Casal comemora 22 anos de casamento em Corrida da Unimed

Superação

Mãe participa da Corrida da Unimed com bebê no colo e encanta público

Demonstrando que paixão pelo esporte não tem limites, ela e seu filho concluíram a prova de 3 km em Aquidauana

Polícia

Caminhoneiro é flagrado com carga clandestina avaliada em R$ 500 mil

Publicidade

Esporte

Miranda abre inscrições para o atletismo da 41ª Mirancopa

ÚLTIMAS

Incêndio

Incêndio atinge residência na Vila Paraíso

Bombeiros e Polícia Militar atuam no combate

Polícia

Polícia prende terceiro suspeito de homicídio em fazenda de Água Clara

Vítima de 49 anos foi encontrada boiando em lagoa

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo