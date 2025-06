6ª Corrida do Choque promete integração entre PM e comunidade

Divulgação

A capital sul-mato-grossense recebe no dia 20 de setembro a 6ª edição da Corrida do Choque, promovida pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O evento, que já se tornou tradição no calendário esportivo e institucional do Estado, une esporte, cidadania e segurança pública.

A corrida faz parte das comemorações de aniversário do Batalhão, celebrado em setembro, e tem como principal objetivo aproximar a população da Polícia Militar, especialmente da tropa de elite da corporação, conhecida por atuar em operações de alta complexidade e no combate ao crime organizado.