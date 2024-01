74º Campeonato Amador de Aquidauana agita o Campo do Braquearão

Na tarde último de sábado, 20, as semifinais do 74º Campeonato Amador de Aquidauana agitaram o Campo do Braquearão.

Na primeira semifinal, o União Bela Vista venceu a Juventus por 4 a 2, já na segunda semifinal, o The Blues venceu por 4 a 1 a JBS.

Com isso, The Blues e União Bela Vista estão na grande final do campeonato, que será disputada no próximo sábado, 27 as 15h30.