74º Campeonato Amador de Aquidauana: Confira os jogos de hoje

Rodada do Campeonato Amador de Aquidauana / Rhobson Lima

Dois jogos imperdíveis estão agendados para hoje, dia 19, no Estádio Mario Pinto para mais uma rodada do 74º Campeonato Amador de Aquidauana.



Às 18h, o S.E. Guanandy enfrentará o Everton FC, seguido pelo confronto entre Aston Vila e The Blues, marcado para as 20h.

A competição, organizada pela Liga Esportiva Aquidauanense (LEA), reúne 13 equipes da região pantaneira.

As 13 equipes foram divididas em quatro grupos, onde apenas as melhores seguirão na competição. Confira como ficou o chaveamento:

Grupo A:

Puxarará

União Bela Vista FC

Vila Umbelina

Grupo B:

JBS

Nova Aquidauana

Atlético FC

Juventus FC

Grupo C:

Vila Pinheiro

S.E. Guanandy

Everton F.C

Grupo D:

Aston Vila

The Blues

Racing Pantaneiro

O jogo de Abertura do Campeonato, contou com a transmissão do O Pantaneiro, assista: