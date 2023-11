74º Campeonato Amador de Aquidauana define semifinalistas nas disputas por pênaltis

Divulgação / LEA

Na noite da última sexta-feira, 3, o Estádio Noroeste foi palco das quartas de finais do 74º Campeonato Amador de Aquidauana. Com partidas emocionantes e decisões emocionantes por pênaltis, as equipes JBS, S.E Guanandy, Juventus e Everton FC lutaram pelo direito de avançar na competição.



O primeiro jogo da noite colocou frente a frente JBS e S.E Guanandy, e apesar de 90 minutos de jogo aguerrido, o placar permaneceu em 0 a 0. A definição do vencedor foi para as penalidades, onde a JBS saiu vitoriosa com um placar de 5 a 4 nas cobranças de pênalti, garantindo assim sua vaga nas semifinais.



No segundo confronto da noite, Everton FC e Juventus teve um jogo equilibrado, com o marcador também terminando em 0 a 0 após o tempo regulamentar. Como no primeiro jogo, a decisão foi levada para as penalidades, e a Juventus se destacou, vencendo por 3 a 0 nas cobranças de pênalti, conquistando seu lugar nas semifinais.



De acordo com a Liga Esportiva de Aquidauanense (LEA), três equipes já garantiram suas vagas nas semifinais da competição: The Blues, JBS FC e Juventus. A última vaga nas semifinais será disputada entre Racing Pantaneiro e União Bela Vista.



Confrontos da semifinais:

JBS FC x The Blues

Juventus x (Racing Pantaneiro ou União Bela Vista)

Veja as fotos: