74º Campeonato Amador de Aquidauana lota Estádio Mário Pinto

O Secretário Ernandes, atuando como representante do Prefeito Odilon Ribeiro, deu início ao campeonato / Rhobson Lima

O 74º Campeonato Amador de Aquidauana começou na noite de segunda-feira, 16. As arquibancadas do Estádio Mário Pinto foram lotadas por moradores.

O campeão da competição receberá um prêmio de R$ 5 mil reais, além de um troféu. O vice-campeão não ficará de mãos vazias e levará para casa R$ 1 mil reais, também acompanhados de um troféu. Além disso, o artilheiro do campeonato e o goleiro menos vazado serão premiados com R$ 250 reais cada.

Público lotou as arquibancadas do estádio - Rhobson Lima / O Pantaneiro

Para Adriano Rodrigues, presidente da LEA, a população compareceu em peso no retorno da competição tradicional, que acontece há 74 anos na cidade.

"É a valorização do esporte amador, a população é fiel e participantes do esporte realizados aqui. A liga reorganizada, o esporte amador vai se envolver ainda mais. Somos felizes pelo momento que a gente está, patrocínios e parceiros. A LEA retorna para fazer um bom trabalho no futebol amador". Adriano Rodrigues, Presidente da LEA - Rhobson Lima / O Pantaneiro

Antônio Pinto, presidente de honra do LEA, diz que está com o "coração feliz" com a retomada da competição.

“Eu faço futebol desde sempre, está no sangue. O esporte voltou na cidade, com apoio de muitas pessoas. Hoje quase não consegui estacionar perto do estádio [de tantas pessoas assistindo]. ”.

Ernandes Peixoto, Secretário de Finanças de Aquidauana, representou o prefeito Odilon Ribeiro no evento e garantiu que o município visa o incentivo ao esporte e atividades esportivas abertas para toda população.

Jogos serão disputados no Estádio Mario Pinto (Noroeste) - Rhobson Lima / O Pantaneiro



Resultados da noite de abertura:

JBS FC 2 x 0 Nova Aquidauana

União Bela Vista 5 x 2 Umbelina