74º Campeonato Amador de Aquidauana retorna no próximo domingo

Jogo de abertura aconteceu em setembro de 2023 / Rhobson Lima

No próximo domingo, 14, o Campo Braquearão, localizado no Bairro São Francisco em Aquidauana, será palco do retorno do 74º Campeonato Amador. Após uma pausa no ano passado devido a um show musical realizado no Estádio Mario Pinto, a Liga Esportiva Aquidauanense (LEA), organizadora do campeonato, decidiu retomar a competição em janeiro de 2024.

A tabela oficial foi divulgada. No primeiro domingo, dia 14/01/2024, as quartas de final terão início às 8h, com o embate entre Racing Pantaneiro e União Bela Vista, prometendo um duelo acirrado em busca da vaga nas semifinais.

As semifinais estão marcadas para o dia 21/01/2024, com dois jogos imperdíveis. Às 8h, Juventus enfrentará o vencedor do confronto entre Racing Pantaneiro e União Bela Vista, enquanto às 10h, The Blues e JBS buscarão a vitória para garantir a tão almejada vaga na grande final.

A grande decisão do 74º Campeonato Amador de Aquidauana acontecerá no sábado, 26 de janeiro de 2024, às 15h30.

De acordo com a comissão organizadora, a premiação desta edição será troféus e mais R$ 5 mil para o 1º colocado; R$ 1 mil para o 2º colocado e R$ 250,00 para o melhor goleiro e o mesmo valor para o artilheiro da competição.