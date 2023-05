8ª rodada do Brasileirão: confira os jogos da série A

Série A do Brasileirão segue chega na 8ª rodada / @riofootballexp Maracanã

Os jogos do Brasileirão seguem neste final de semana pela 8ª rodada, lotando estádios e mexendo com as torcidas, e os horários das partidas são pelo de Brasília. Fortaleza e Vasco se enfrentam hoje, sábado, 27, e a partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, CE, às 16 horas. Já o Athletico Paranaense terá o Grêmio-RS em seu caminho. O duelo, que vai acontecer às 16 horas, será na Arena da Baixada, em Curitiba, PR. O sábado segue com Cuiabá-MT e Coritiba-PR se enfrentando na Arena Pantanal, em Cuiabá, MS. Após sete rodadas no Brasileirão, o Coritiba soma apenas 2 pontos. Foram dois empates e cinco derrotas. O Cuiabá, por sua vez, não venceu dentro da Arena Pantanal neste Brasileirão, houve um empate e duas derrotas.

Flamengo encara o Cruzeiro às 18h30, em casa, no Maracanã. O Rubro-Negro ainda vive fase irregular sob o comando de Jorge Sampaoli. A equipe chega após um empate por 1 a 1 com o Ñublense (CHI) pela Libertadores, e venceu o Corinthians, por 1 a 0. Com 12 pontos, o Flamengo é o sexto colocado da competição.

O São Paulo enfrenta o Goiás neste sábado, 27, às 21h numa partida que será válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontecerá no estádio do Morumbi. O Tricolor ostenta uma invencibilidade de dez partidas sob o comando do técnico Dorival Júnior. Já o Esmeraldino entrará em campo buscando surpreender os donos da casa.

O Internacional, RS, busca subir de posição, hoje a 15ª com uma vitória apenas

Abrindo o domingo, 28, o Internacional e Bahia se enfrentam no Beira-Rio às 16h. Logo após encerrar a sequência negativa de cinco derrotas seguidas na temporada, o Internacional busca a recuperação no Brasileirão Série A. Afinal, no Campeonato Brasileiro, o Colorado perdeu os últimos quatro jogos e se aproximou do Z4. Dessa forma, o time gaúcho é o 15º colocado com sete pontos.

O Corinthians duela com o Fluminense neste domingo, 28, na Neo Química Arena, às 16 horas. O Timão busca voltar a vencer em seus domínios após três jogos sem resultados positivos. Com 119 partidas disputadas, o histórico dos confrontos entre Corinthians e Fluminense aponta uma pequena vantagem do adversário do Timão. O duelo atualmente conta com 42 vitórias do Corinthians, 34 empates e 43 vitórias do Fluminense. A primeira partida entre Corinthians e o Fluminense aconteceu em 16 de abril de 1933, há 90 anos.

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam neste domingo (28), às 18h30, no Mineirão. O duelo é válido pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Galo e o Verdão estão na parte de cima da classificação do Brasileirão. O Atlético-MG tem 13 pontos em sete jogos, enquanto o Palmeiras somou dois a mais.

Como a bola não para, o Red Bull Bragantino e Santos se enfrentam neste domingo, 28, a partir das 18:30h, ainda pela 8ª rodada do Brasileiro Série A 2023. O jogo será disputado no estádio Nabi Abi Chedid.

América-MG e Botafogo fazem um duelo neste domingo, no Rio de Janeiro. A partida será às 19h, no Nilton Santos. O Coelho defenderá uma invencibilidade contra o clube carioca. Desde que retornou à elite do futebol brasileiro, em 2021, o América não perdeu para Botafogo.

A edição deste ano do Campeonato Brasileiro começou no dia 15 de abril, e a disputa da última rodada está prevista para o dia 3 de dezembro. Quem defende o título em 2023 é o Palmeiras, que somou 81 pontos em 2022 e foi campeão com apenas três derrotas em 38 jogos.