A emoção do Brasileirão segue mexendo com as torcidas pela sétima rodada

7ª rodada do Brasileirão anima as torcidas neste fim de semana

Bahia e Goiás, que são respectivamente, o décimo quarto e décimo quinto colocados do Brasileirão, entram em campo, na Arena Fonte Nova em Salvador, BA, às 16h (de Brasília). Apesar de um início ruim, o Esmeraldino vem de duas vitórias seguidas e pode surpreender o Tricolor de Aço. Já às 18h30, América de Minas Gerias, enfrenta o Fortaleza no Independência, na capital mineira. Com um empate, cinco derrotas e 17 gols sofridos em seis jogos, o América é o lanterna da Série A, na 20ª posição, com apenas um ponto somado. Ainda hoje, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, o Nabizão, em Bragança Paulista, a bola rola entre o RB Bragantino e Athletico-PR. Após um bom começo de Brasileirão Série A, o Athletico-PR ocupa a quinta posição da tabela, e há quem aposte que ele seja o favorito do confronto.

O Alvinegro tenta manter a liderança num clássico vovô no RJ

Seguindo o sábado, o Coritiba e Atlético- MG entram em campo no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 18h30. Após um início de temporada conturbado, o Atlético Mineiro demonstra uma boa forma. São três vitórias seguidas, com oito gols marcados e nenhum sofrido nesta sequência positiva. Já o Botafogo, entra em campo no Engenhão, RJ, para defender sua liderança, num clássico vovô contra o Fluminense, com pontapé inicial às 18h30. O São Paulo, recebe o Vasco no Morumbi também às 18h30, nessa 7ª rodada do Brasileirão. O Tricolor Paulista vem de uma sequência de nove partidas sem perder, enquanto o Gigante da Colina busca se recuperar depois de cinco jogos sem vitória. Encerrando a maratona de partidas deste sábado, O Santos enfrenta o Palmeiras às 21h, em casa, na Vila Belmiro.

Confira a tabela para amanhã, 21, horário de Brasília

Flamengo x Corinthians - às 16h - Maracanã

Grêmio -RS x Internacional - RS às 18h30 Arena Grêmio, RS

Encerrando essa 7ª rodada do Brasileiro, o Cruzeiro acertou, juntamente com a CBF, a mudança do local de jogo contra o Cuiabá. A Arena do Jacaré em Sete Lagoas, MG, vai receber o duelo nesta segunda-feira, 22, às 20h (de Brasília).