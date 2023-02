A humildade do único fotógrafo de MS nas competições do futebol mundial 

João Santos teve o privilégio de fotografar a final do mundial de clubes, no Marrocos. / Arquivo Pessoal

É de um clima desértico, árido e quente na capital árabe Riyadh, que o campo-grandense João Santos aciona as lentes da máquina fotográfica para transmitir aos brasileiros as novidades sobre o esporte mais amado do País, o futebol. Contratado pelo jogador Michael, ex-Flamengo e hoje atacante do Al Hilal, João Santos tem o privilégio de estar próximo dos mais emocionantes lances do esporte.

Para chegar ao topo, o rapaz que ainda sente saudades do nosso tereré, precisou de sacrifícios. “Em 2017, aos 17 anos, iniciei minha carreira na fotografia, não de forma profissional, mas como um hobby, após deixar a faculdade de publicidade e propaganda por não ter condições de arcar com os gastos do curso, foi um momento difícil, tive que optar por estudar ou arriscar minha vida na fotografia.”

O trabalho de João chamou a atenção de jogadores brasileiros.

Sem dinheiro para comprar equipamento, João só conseguiu adquirir a primeira câmera fotográfica após trancar o curso. A primeira oportunidade de trabalho, contudo, não foi na fotografia. “Comecei a procurar algum emprego para poder comprar meu equipamento, foi aí que surgiu a oportunidade de trabalhar como animador de crianças no Shopping Campo Grande, porém, era temporário, durou um mês apenas”, recorda.

Apesar de breve, o trabalho temporário o motivou e João conseguiu comprar o equipamento necessário para oferecer os serviços para registrar bandas e bares em Campo Grande. “De certa forma, acabei ganhando destaque na cidade e logo fui indicado para acompanhar uma banda de pagode, o Samba 10, com eles, iniciei minha trajetória na música”.

João Santos é o primeiro fotógrafo sul-mato-grossense a fotografar uma final da Supercopa da Espanha

Também na banda de pagode, o trabalho pode ser considerado temporário, já que durou três meses, intervalo até surgir um convite para uma produtora audiovisual responsável por acompanhar artistas sertanejos. “De início, trabalhei com o Israel Novaes. Depois, pude fazer alguns trabalhos junto com essa produtora, para o Guilherme e Benuto também”.

A carreira, infelizmente, foi brevemente interrompida por conta da pandemia da covid-19. “Foi quando tudo parou e eu vi meu sonho meio que ir embora, logo quando eu que estava no meu melhor momento, aprendendo com grandes nomes do mercado, um deles foi o Cica, fotógrafo de Campo Grande também, que já teve passagens pelo Wesley Safadão, Henrique e Juliano e Maiara e Maraisa. Hoje, somos amigos”, comemora.

João foi contratado pelo jogador Michael, ex-Flamengo e hoje atacante do Al Hilal.

De volta a Campo Grande, João teve que se adaptar. Atuou como porteiro para garantir o sustento e demonstra gratidão pelo período, mesmo não estando na área que tanto gostava. “Pude aprender muito e valorizar ainda mais essa profissional”.



Ainda sem desistir do sonho de atuar como fotógrafo, João lembra da indicação para, em 2021, atuar na empresa Dut’s entretenimento. “Fiz uma entrevista no escritório, consegui três meses de teste e, com dois, fui contratado oficialmente pela empresa. Lá, pude aprender e evoluir bastante como pessoa e como um bom profissional, carrego um carinho por eles até hoje”.

A partir daí, a situação profissional de João foi transformada. “No meio de 2021, pude conhecer o atacante Michael, atleta até então, do Flamengo, mas que hoje defende o Al Hilal, maior clube da Ásia e da Arábia Saudita. Tempo depois, após ele conhecer meu trabalho, me fez um convite para o acompanhar na Arábia, ser seu fotógrafo pessoal e gerenciar as redes sociais. Foi aí que aceitei a proposta e estou aqui até hoje”, comemora.

O fotógrafo começou trabalhando no registro de bandas em bares de Campo Grande.

Já na Arábia Saudita, o trabalho de João chamou a atenção de outro atleta brasileiro, Matheus Pereira. “Fiz alguns trabalhos para o Pereira e ele acabou me apresentando para a assessoria dele, a One 9 Content, sob a responsabilidade do diretor, o Jonathan Xavier. Jonathan também gostou do meu trabalho e acabou fechando comigo para cobrir alguns jogos da Supercopa da Espanha, que estavam sendo realizados aqui em Riyadh, sendo um deles, a final da Supercopa da Espanha, onde, por meio da One9 Content, pude realizar captação de material para o Rodrygo (atleta do Real Madrid), Valverde (Real Madrid) e Araújo (FC Barcelona)”.

João agora comemora ser o primeiro fotógrafo sul-mato-grossense a fotografar uma final da Supercopa da Espanha, um clássico, entre Real Madrid x Barcelona. No caminho, cheio de trabalho, demonstra gratidão. “Agradeço a cada um que fez parte da minha trajetória até aqui, desde meu primeiro trabalho em um Shopping, meu serviço prestado como porteiro, Dut’s e hoje, mais do que nunca, ao Michael, um dos principais responsáveis por uma das minhas maiores conquistas, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje”.