A São Silvestre atrai 35 mil atletas profissionais e amadores

Todos os anos, em um compromisso quase que religioso, acontece no Brasil a corrida internacional de São Silvestre, que marca o dia 31 de dezembro. Muita gente acompanha esse evento que ocorre pela manhã na cidade de São Paulo, onde entre atletas e curiosos um número muito grande de pessoas participa, e muitas delas por diversão, fazem o percurso em grupos, fantasiados de super heróis ou personagens de cinema histórias em quadrinhos, num grande espetáculo para os que ficam às margens do percurso a admirar e torcer. Apesar desse lado festivo, há atletas que chegam na capital paulista para participar desse evento que é a principal prova de rua da América Latina.

Tudo isso faz com que essa prova do atletismo, ganhe um novo capítulo com a realização de 98.ª edição em 31 de dezembro de 2023.

Com largada da Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta, capital São Paulo, atletas, amadores e o público já esperam pelo momento para cumprir os 15 km de percurso contando com três horários de largada, cada um para uma categoria específica: 7h25 para cadeirantes, 7h40 para elite feminina e 8h05 para elite masculina, Pelotão C, cadeirantes com guia e Pelotão Geral.

Brasil promove o evento e conta com atletas na prova



Entre os homens brasileiros, há atletas com longa trajetória inscritos nesta edição, como Franck Caldeira, Giovani dos Santos, que já ficou entre os três primeiros colocados seis vezes, e Ederson Vilela. Já entre as mulheres, figura Kleidiane Barbosa, que retomou as atividades após sofrer uma lesão no joelho.

Onze brasileiros já venceram a prova entre os homens e cinco brasileiras entre as mulheres. Desde 1945, quando começou a fase internacional do evento, o Quênia é o maior campeão desta prova tanto na modalidade masculina quanto na feminina, conquistando 16 e 17 vitórias, respectivamente.

No masculino, o último brasileiro a conquistar o título de campeão, foi Marílson G. dos Santos, em 2010, com 44min03. No feminino, Lucélia Peres, em 2006, percorreu os 15 km em 51min24. Desde então, na corrida de São Silvestre, apenas etíopes e quenianas subiram ao topo do pódio.