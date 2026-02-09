Acessibilidade

09 de Fevereiro de 2026 • 10:09

Esporte

Abertas as inscrições para o processo seletivo do Bolsa Atleta e Técnico 2026 de MS

Os auxílios financeiros variam de R$ 523 a R$ 7,3 mil, conforme a categoria

Da redação

Publicado em 09/02/2026 às 09:24

Daniel Reino/Setesc

Nesta segunda-feira (9) a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), vinculada ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, abriu o processo seletivo dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. Os auxílios financeiros variam de R$ 523 a R$ 7,3 mil, conforme a categoria.

Ao todo, são 15 categorias de benefício destinadas a atletas, paratletas e treinadores. As inscrições para atletas têm início nesta segunda-feira. Já para os técnicos iniciam 12 de março.

Os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico contemplam 13 categorias de benefício para atletas e duas para técnicos, todas com vigência de 12 meses, com o objetivo de garantir condições mínimas de preparação e participação em competições de alto nível.

Entre as categorias atendidas estão: estudantil, universitária, máster, nacional, nacional paralímpica, nacional surdolímpico, pódio complementar, pódio complementar paralímpico, pódio complementar surdolímpico, internacional, pré-olímpico, paralímpico e surdolímpico, olímpico, paralímpico e surdolímpico, atleta-guia, assistente e similar, técnico 1 e técnico 2.

As inscrições dos atletas têm início nesta segunda-feira, 9 de fevereiro, e deverão ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do programa (www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br), com encerramento em 11 de março. Já os treinadores poderão se candidatar no período de 12 a 23 de março. O processo seletivo também prevê uma etapa de entrevistas com os participantes inscritos.

A avaliação dos candidatos será baseada nos resultados alcançados em competições disputadas em 2025, com pontuação atribuída conforme o nível e a relevância dos campeonatos.

Para se inscrever e participar de todas as etapas, você pode consultar o manual do Bolsa Atleta e Técnico e conferir todas as informações: clique para acessar.

Acesse também o edital completo com as informações: clique para acessar.

