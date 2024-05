Aberto de Natação de Aquidauana promete Movimentar o sábado

No próximo sábado, dia 4 de maio, a comunidade de Aquidauana terá a oportunidade de se reunir para celebrar e participar do Aberto de Natação de Aquidauana, um evento promovido pela Escola de Natação do Clube Gressa, em parceria com a Prefeitura Municipal por meio da Fundação de Esportes (FEMA).

O torneio, que tem como objetivo principal a promoção da natação e o intercâmbio entre os atletas e entusiastas do esporte, está aberto para toda a comunidade, nas categorias mirim a master, tanto para homens quanto para mulheres.

A competição promete ser uma excelente oportunidade para os nadadores locais demonstrarem suas habilidades e competirem em um ambiente saudável e acolhedor.

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas através do WhatsApp, entrando em contato com o professor Álvaro pelo número (67) 99802-8828. Não perca a chance de participar desta emocionante competição!

O Aberto de Natação de Aquidauana será realizado na piscina do Parque Aquático do Clube Gressa, com entrada franca para o público em geral. Venha prestigiar e apoiar nossos nadadores locais neste evento imperdível!

*As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura de Aquidauana.