3ª Copa Cândido Mariano reúne 23 escolas em evento esportivo escolar

Divulgação

Na última quarta-feira, 11, a quadra de esportes da Escola Estadual Cândido Mariano foi palco da abertura da 3ª Copa Cândido Mariano. O evento contou com a participação de 23 escolas, que competirão em três modalidades esportivas: futsal, vôlei e basquete, tanto nas categorias masculina quanto feminina.

Sob a coordenação do professor Victor Lellis, e com o apoio dos demais professores de Educação Física e da direção da escola, representada por Nilda Fátima Moraes e Adauto Metran, a competição promete movimentar as próximas semanas, com jogos acontecendo até o dia 4 de outubro. O torneio abrange alunos de 10 a 29 anos, incluindo estudantes do ensino fundamental e médio.

As partidas ocorrem em horários variados, com início às 17h nos dias úteis e a partir das 12h aos sábados. A programação já prevê um grande número de disputas nas três modalidades, proporcionando aos jovens atletas a oportunidade de praticar esportes e fomentar a integração entre as escolas da região.

Uma rodada de jogos acontece neste sábado, 14.