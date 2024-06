Abertura da Copa Centro Oeste de Futsal de Surdos reúne 165 atletas

Competição com associações e federações / Ilustrativa

No próximo dia 29 de junho, o Ginásio Guanandizão será o palco da abertura da Copa Centro Oeste de Futsal de Surdos, um evento de grande importância para a comunidade surda e o esporte regional. O evento contará com a presença ilustre de diversas autoridades, incluindo o Presidente da CBDS (Confederação Brasileira Desportiva de Surdos), o Presidente da Fundesporte e o Presidente da Funesp, além de representantes de dez associações do Centro Oeste e o Secretário Marcelo Miranda, em nome do Governador.

A cerimônia de abertura está marcada para às 08h e será seguida pelos primeiros jogos do torneio masculino e feminino no Ginásio Guanandizão. Para a competição feminina, os jogos subsequentes serão realizados no Ginásio Moreninho da UFMS, demonstrando a amplitude e o engajamento do evento entre as equipes participantes.

Durante o dia 30 de junho, das 8h às 11h, o Ginásio Guanandizão sediará as emocionantes semifinais e finais tanto no masculino quanto no feminino, prometendo momentos de intensa competição e habilidade esportiva.

Ao todo, 165 atletas surdos, representando suas respectivas associações de quatro estados da região Centro-Oeste, estarão em campo, incluindo nomes conhecidos como a FDSMS (Federação Desportiva dos Surdos de Mato Grosso do Sul), a FBDS (Federação Brasiliense Desportiva dos Surdos), a FGDS (Federação Goiana de Desportos dos Surdos) e a FDSMT (Federação Desportiva de Surdos de Mato Grosso).

A Copa Centro Oeste não apenas celebra a inclusão através do esporte, mas também fortalece os laços entre as comunidades surdas e os adeptos do futsal na região. Este evento é uma realização da CBDS, com organização da FDSMS, e promete ser um marco no calendário esportivo regional, destacando o talento e a dedicação dos atletas surdos.

A competição reúne:

1) Federação Desportiva dos Surdos de Mato Grosso do Sul – FDSMS

Associação Campo Grande dos Surdos – ACGS

Associação Pantanal dos Surdos de Mato Grosso do Sul – APSMS

2) Federação Brasiliense Desportiva dos Surdos – FBDS

Associação Desportiva dos Surdos de Brasília – ADSB

3) Federação Goiana de Desportos dos Surdos – FGDS

Associação dos Surdos de Anápolis – ASANA

Associação dos Surdos de Goiânia – ASG

Associação Educacional e Desportiva dos Surdos de Formosa – AEDSF

4) Federação Desportiva de Surdos de Mato Grosso – FDSMT

Associação dos Surdos de Cuiaba – ASC

Associação dos Surdos de Várzea Grande – ASSURVAG

Associação dos Surdos e Mudos de Sinop - ASSINOP