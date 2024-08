Abertura do Amador de Aquidauana é marcada por homenagens e goleada

Divulgação

Na noite do último sábado, 24, foi realizada a abertura do Campeonato Amador de Aquidauana no Estádio Mario Pinto. O evento contou com a presença de um bom público, que prestigiou a competição marcada por homenagens emocionantes e uma goleada histórica.

Organizado pela Liga Esportiva Aquidauanense, com o apoio da Prefeitura de Aquidauana e da Fema (Fundação de Esporte do Município de Aquidauana), o campeonato é um dos mais tradicionais torneios de futebol do Estado.

Durante a cerimônia de abertura, foi prestada uma homenagem ao presidente de honra, Antônio Pinto de Souza, reconhecido pelos relevantes serviços prestados ao futebol local.

Presidente de honra, Antônio Pinto de Souza - Divulgação

O jogo de estreia colocou frente a frente o maior campeão da história do Amador, o Botafogo, contra o União Bela Vista. Surpreendentemente, o União Bela Vista aplicou uma goleada de 13 a 0 no adversário, que entrou em campo com sua equipe sub-16, o que explica o placar elástico.

Antes da partida principal, houve um jogo preliminar de futebol feminino entre Atlético AFC e Hórus, que terminou empatado em 0 a 0.

O campeão do campeonato receberá R$ 5 mil como prêmio. O segundo colocado levará R$ 1 mil, e o terceiro, R$ 500. Além disso, o artilheiro e o goleiro menos vazado ganharão R$ 250 cada, e a equipe mais disciplinada receberá R$ 500, além de troféus.

Veja mais fotos:

Assista ao jogo: