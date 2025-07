Ação inédita beneficia indígenas com esporte, educação, saúde e cidadania

Adesão de Nioaque ao Projet do Governo do Estado nos 135 anos do município / (Foto Ascom/Nioaque)

Durante as comemorações pelos 135 anos de emancipação política de Nioaque, a Prefeitura anunciou uma conquista histórica: a adesão ao projeto “MS Pedalando para o Futuro”, uma iniciativa pioneira no país que irá beneficiar crianças e adolescentes das comunidades indígenas com ações nas áreas de esporte, educação, saúde e cidadania.

A assinatura do termo de adesão aconteceu durante a solenidade oficial de aniversário do município, com a presença do prefeito de Nioaque, André Guimarães, do presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo, além de autoridades locais e lideranças indígenas. A adesão reforça o compromisso da atual gestão com políticas públicas inclusivas, que reconhecem os povos originários como protagonistas da transformação social.

Passeios ciclísticos já passaram por aldeias de Nioaque

O projeto é promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte e da Secretaria de Estado de Educação (SED), em parceria com o Sesc MS. A chegada da iniciativa a Nioaque se dá de forma totalmente inédita e gratuita, garantindo o acesso das aldeias indígenas às ações do programa.

Inclusão e cidadania sobre duas rodas

O “MS Pedalando para o Futuro” é estruturado em cinco eixos estratégicos: Ciclismo Escolar; Ciclismo de Lazer; Ciclismo como Ascensão Social; Mobilidade Urbana e Ciclismo de Rendimento.

A proposta atende desde crianças em idade escolar até jovens com potencial para o alto rendimento, com foco na formação cidadã e na criação de oportunidades. Além da prática esportiva, os participantes recebem orientações sobre manutenção de bicicletas, segurança no trânsito, ética e responsabilidade social.

Projeto beneficia 4 aldeias da Terra Indígena de Nioaque com mais de 1.500 indígenas

O secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Dionas Martins, ressaltou o impacto da iniciativa: “Estamos investindo em um modelo de esporte que forma cidadãos, promove saúde, gera oportunidades e ainda contribui para uma cidade mais sustentável. O ‘MS Pedalando para o Futuro’ é mais do que ciclismo, é inclusão, mobilidade e transformação social.”

Para o presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo, o projeto é inédito no Brasil e traz um olhar inovador sobre a inclusão dos povos originários: “Não existe hoje no país um projeto de ciclismo pensado especialmente para os povos originários. Estamos oferecendo às crianças e adolescentes das aldeias a oportunidade de aprender e praticar um esporte que não fazia parte da rotina deles. O objetivo é oportunizar — e quem sabe revelar talentos para o alto rendimento.”

Indígenas de todas as idades serão preparados para a prática de esportes através do projeto assinado pelo prefeito

O prefeito André destacou a importância simbólica da adesão no contexto do aniversário da cidade: “Firmar essa parceria no aniversário de 135 anos de Nioaque mostra que estamos olhando para o futuro com responsabilidade e sensibilidade social. Esse projeto valoriza nossas comunidades indígenas, leva oportunidade para nossas crianças e mostra que o esporte também é uma ferramenta de educação, saúde e transformação.”

Com essa adesão, a Prefeitura de Nioaque reafirma seu compromisso com o futuro da juventude, investindo em políticas públicas que unem educação, saúde, mobilidade e inclusão social.