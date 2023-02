Adeus mundial: Flamengo perde para o Al Hilal

Flamengo perde partida / Divulgação FIFA

Os flamenguistas deram adeus ao mundial. A partida para obter o título ocorreu na tarde desta terça-feira (7), e o Flamengo perdeu por 3 a 2 para o Al Hilal, da Arábia Saudita. O confronto aconteceu pela semifinal do Mundial de Clubes, disputado no Grand Stade de Tanger, no Marrocos.

O time rubro-negro saiu perdendo no marcador após um pênalti assinalado e convertido por Salem Al-Dawsari.Conforme o TopMídiaNews, ainda no primeiro tempo, Pedro empatou o confronto e deu novos ares para o time brasileiro.

Porém, o volante Gerson foi expulso em nova marcação de pênalti, com Al-Dawsari marcando novamente para o time saudita antes da virada do intervalo.

Na segunda etapa, Vietto quase deu números finais, mas Pedro fez seu segundo dele e do Flamengo, levando emoção para o final do duelo, mas nem com 7 minutos de acréscimo, o time brasileiro teve forças para empatar.

O Al Hilal agora espera o vencedor de Real Madrid e Al Ahly para saber quem enfrenta na grande decisão do Mundial de Clubes. O perdedor encara o Flamengo na disputa pelo terceiro lugar da competição.