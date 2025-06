Adriano da Selaria empossado Presidente da LEA-Liga Esportiva Aquidauanense

Carlos Nepomuceno,Néilo Gonçalves, Adriano Rodrigues, Kelly Rezende e Wilson Luiz, membros da Diretoria que estiveram presentes / (Foto Divulgação)

Participantes da cerimônia de posse da Diretoria da Liga Esportiva Aquidauanense-LEA (Foto Divulgação)

No Conselho fiscal, os membros titulares são Keli medina de Rezende, Everthon Ravaglia Guandu e Wilson Luiz dos Santos. Como conselheiros-suplentes Ademir Rocha, Tobias Botelho Bueno e Nelson Santos Teixeira.

“Temos que continuar o trabalho, caminhar juntos, valorizando cada patrocinador e cada apoiador e toda classe política, por meio de parceria com a LEA”, disse o presidente reeleito Adriano Rodrigues.

A LEA foi fundada em 14 de junho de 1939, está entre as entidades mais antigas de Mato Grosso do Sul e entre as cinco mais antigas do Brasil. “Somos representante da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul aqui no futebol varzeano”, esclarece o presidente. Ele é comerciante no ramo de Selaria e arbítrio de futebol. Tem 44 anos e nasceu em Bela Vista/MS. Está em Aquidauana há 14 anos, desde o dia 4 de maio de 2011.

Ex-prefeito Odilon Ribeiro assumiu, publicamente, compromisso de ajudar a Liga (Foto Divulgação)

Adriano e seu Diretor Esportivo, Antônio Pinto de Souza, recepcionaram os presidentes e representantes dos 10 clubes associados a Liga, o ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, o vereador Reinaldo Kastanha, o assessor do vereador Renato Bossay, Jaime Mecena, o presidente do Dissidentes Esporte Clube, Almir Calvis, que foram levar o seu apoio à nova Diretoria da Liga Esportiva Aquidauanense.

“Você, Adriano, Antônio, os clubes legalizados e toda diretoria da LEA, são uns guerreiros, uns lutadores para manter essa entidade e o futebol em atividade, fazendo as competições mesmo com pouco recursos financeiros. Eu quero e vou ajudar! Contem comigo”, disse o ex-prefeito Odilon Ribeiro.

O campeonato amador desse ano, está na sua 76° edição e grandes jogadores de futebol já foram revelados por esta competição. “Aliás, tivemos até um time inteiro, o Botafogo, que já jogou futebol profissional”, arremata o presidente.

A Liga também realiza a Copa O Pantaneiro-categoria 40+, no período de julho a setembro; o 76° Campeonato Amador de Aquidauana, de agosto a novembro; a Copa dos Campeões Intermunicipal Aquidauana/ Anastácio, de novembro a dezembro; e a Copa do Radialista, em dezembro.

Todos os clubes possuem CNPJ e são filiados, também, na Federação de Futebol de Mato Grosso do Su. São eles: Botafogo, W.F.C, Guanandy, Juventus, Paulo Soccer, Puxarara, Atlético F.C., São José do Morrinho, União Bela vista e Grêmio Fragelli.

Serviço

A sede da LEA fica na Rua Assis Scaff, sem número, bairro alto, Estádio Municipal Mário Pinto de Souza. Contato: 67 99844-6694 e 67 99636-9545