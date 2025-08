AECGV/Pantanal Vôlei disputa Superliga C masculina representando MS

A competição reúne sete equipes do Brasil / Divulgação

Campo Grande volta a sediar uma competição nacional de voleibol com a Etapa Centro-Oeste da Superliga C masculina, que começa neste domingo (3) e segue até quinta-feira (7) no Ginásio Guanandizão. A competição reúne sete equipes de quatro estados e garante ao time campeão uma vaga na Superliga B de 2026. Todos os jogos têm entrada gratuita.

Representando Mato Grosso do Sul, o Pantanal Vôlei, equipe da AECGV (Associação Esportiva Campo Grande Vôlei), estreia às 19h contra o Minas Brasília Vôlei (DF). Na terça-feira (5), encara o Instituto Ace (GO). Os confrontos fazem parte da fase de grupos, em que os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais.

Criado em 2025, o Pantanal Vôlei é um projeto recente, mas ambicioso, com atletas experientes como o ponteiro Eduardo D’Agostini Wurster, que já passou por clubes como Joinville, Flamengo e Araguari. Segundo o capitão, o objetivo é não apenas buscar o acesso à Superliga B, mas também representar o estado com competitividade e oferecer um espelho para jovens que sonham em seguir no esporte.

O técnico Alessandro Fadul, que tem passagens por clubes como Volta Redonda, Suzano e Vôlei Natal, comanda a equipe sul-mato-grossense. Ele reconhece a dificuldade da competição, mas destaca a preparação do elenco: “Montamos um grupo jovem, mas acostumado a campeonatos nacionais. Nosso objetivo é claro: conquistar a vaga para a Superliga B.”

A realização do evento em Campo Grande conta com apoio da CBV, FVMS, Governo do Estado e Fundesporte. O diretor-presidente da fundação, Paulo Ricardo Nuñez, afirma que a competição traz impacto positivo à economia local e ajuda a fortalecer o estado como destino esportivo.

Além da equipe masculina, Mato Grosso do Sul também será representado na versão feminina da Superliga C, com a equipe Campo Grande Vôlei, que joga em Sorriso (MT). O time tem histórico recente na competição, com um vice-campeonato em 2023.

A tabela da competição em Campo Grande está dividida em dois grupos. No Grupo A estão Pantanal Vôlei-MS, Instituto Ace-GO e Minas Brasília-DF. O Grupo B tem Luverdense Vôlei-MT, Evox Vôlei-MT, Promais Vôlei-GO e Clube Floresta-MT. As finais estão marcadas para quinta-feira (7), às 19h, no Guanandizão.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!