Alcaraz rejeita rótulo de sucessor de Nadal e fala sobre pressão e nova geração do tênis

Com apenas 21 anos, Carlos Alcaraz é considerado, ao mesmo tempo, uma promessa e uma realidade, já que sua pouca idade está alinhada a várias conquistas e até mesmo à liderança do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

As comparações com outra lenda espanhola, Rafael Nadal, são inevitáveis, e Alcaraz é frequentemente considerado seu sucessor. No entanto, ele rejeita esse rótulo e quer trilhar sua própria história, construindo seu legado.

"Não quero ser chamado de sucessor de Rafa. Eu quero ser chamado de Carlos Alcaraz Garfia", destacou em um documentário da Netflix.

Atualmente em terceiro lugar no ranking, Alcaraz já foi líder e agora busca novamente alcançar o topo. Sua disputa atual é principalmente com Alexander Zverev e Jannik Sinner.

Alcaraz fala sobre pressão

Apesar de muito jovem, Carlos Alcaraz precisa lidar com a pressão do dia a dia por ser um dos melhores do mundo. Dessa forma, as cobranças são sempre por seu melhor desempenho e, no seu caso, as expectativas são muito altas para que se torne um dos melhores da história.

“Lidar com tudo e fazer tudo o que é necessário para ser o melhor de todos os tempos? No momento, eu não sei. Vivi pouco e tenho muito para viver. Eu coloco a felicidade à frente de ser muito bem-sucedido. Porque a felicidade já é sucesso e não é fácil encontrá-la”, afirmou.

“Muitas pessoas me falam sobre as chances de ser o número 1 sem jogar contra Sinner, e essa pressão provavelmente me matou de alguma forma. A única coisa em que estou pensando é que não tenho chance de retornar ao primeiro lugar na quadra de saibro. Estou muito atrás dele. Tudo o que eu quero é jogar. Esse é o objetivo”, comentou.

Mesmo com Sinner fora, o italiano não perdeu a liderança. Alcaraz chegou a assumir a segunda posição após conquistar o ATP Masters 1000 de Monte Carlo, mas Zverev recuperou a posição com apenas 35 pontos de vantagem.

Alcaraz analisa a nova geração

Carlos Alcaraz é um dos grandes nomes da nova geração do tênis mundial. Mesmo com apenas 21 anos, o espanhol já construiu uma carreira repleta de conquistas importantes e é amplamente apontado como um potencial futuro ícone do esporte.

Além de se destacar nas quadras, Alcaraz também demonstra atenção aos novos talentos que despontam no circuito, como o brasileiro João Fonseca.

“Já vimos isso com (Jakub) Mensik, um jogador que seguirá crescendo, mas que já está consolidado. O João Fonseca é outro que me encanta ver, tem muito carisma em quadra. O tênis dele é incrível. Com Artur Fils, joguei pela primeira vez em Monte Carlo e fiquei impressionado com sua força e seu nível. Estamos em um momento em que há uma gama muito grande de jovens jogadores lutando e mostrando nossos pontos fortes. Isso é muito bonito para o nosso esporte”, analisou.

Alcaraz faz parte de um grupo de jovens que pode protagonizar uma nova era de ouro do tênis. Entre esses nomes promissores, já existem atletas consolidados no cenário internacional, como Jannik Sinner, de 23 anos; Lorenzo Musetti, de 23; o norte-americano Ben Shelton, de 22; e o francês Arthur Fils, de apenas 20 anos.

