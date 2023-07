Aldeia Ipegue é a campeã do 12º Jogos dos Povos Indígenas

Divulgação

Depois de quatro dias de muita torcida e disputa acirrada, chegou ao fim, nesse domingo (30) o 12º JOPOIN – Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana, realizado na Aldeia Lagoinha, no distrito de Taunay.

As modalidades dessa edição foram: arco e flecha, lança, futebol, voleibol, cabo da paz e atletismo. Na abertura teve a corrida com o fogo olímpico e o acendimento da pira com o lançamento de uma flecha por um atleta-arqueiro da aldeia Lagoinha.

De todas as equipes competidoras, foram premiadas as três primeiras colocadas, com medalhas para os atletas de cada categoria e troféus. A liderança indígena também organizou uma premiação bônus em dinheiro.

Ao final, caciques das aldeias participantes, o vereador Clériton Alvarenga, o coordenador de assuntos indígenas - Edvaldo Félix e o diretor-presidente da FEMA Wellington Moresco entregaram as premiações do Jopoin 2023, ficando assim: Campeão Geral Aldeia Ipegue - medalhas, troféu e mais R$ 2.000,00; 2º lugar Associação Txané – medalhas, troféu e mais R$ 1.000,00; e 3º lugar Limão Verde - medalhas, troféu e mais R$ 500,00.

A coordenação geral do 12º JOPOIN foi da Fundação de Esportes do Município de Aquidauana (FEMA) e teve apoio das secretarias municipais de Administração, Cultura e Turismo e Educação.

“Retomamos com muita alegria os Jogos dos Povos Indígenas. Foi um evento que levou para as comunidades indígenas, o lazer, integração e promoção do esporte envolvendo homens, mulheres, jovens e adultos e, também, ajudou a movimentar a localidade, gerando até renda para quem trabalhou com sua barraquinha ou foi vendedor ambulante durante os jogos. Até o ano que vem, na próxima edição!”, finalizou o prefeito Odilon Ribeiro.

O Governo do Estado via Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC) e Fundesporte por meio do Programa: Povos Indígenas- Esporte, Lazer e Cidadania também foram parceiros na realização do 12º JOPOIN.