Aldeia Lagoinha celebra 68 anos com a 4ª Edição dos Jogos Indígenas

Divulgação

A Aldeia Lagoinha está em festa com a realização da 4ª Edição dos Jogos Indígenas, evento que integra as comemorações pelos 68 anos da comunidade, celebrados em 4 de dezembro.

Organizados sob a liderança do cacique Levinson Vicente, os jogos visam promover a integração dos atletas indígenas por meio do esporte, incentivando a prática esportiva e fortalecendo os laços sociais e culturais.

A abertura oficial ocorreu ontem (6), com uma partida da categoria sub-20 que destacou o protagonismo das crianças e jovens, reforçando a importância do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Hoje, as atividades seguem com provas de atletismo durante o dia e, à tarde, começam as competições coletivas, incluindo o voleibol feminino e o futsal masculino.

O evento não é apenas uma celebração esportiva, mas também um marco na preservação e fortalecimento da identidade cultural da comunidade, além de um momento de união para os povos do território. Segundo os organizadores, a iniciativa busca incentivar as novas gerações a manterem vivas as tradições indígenas enquanto exploram novas oportunidades de desenvolvimento pessoal por meio do esporte.

A programação segue animada e promete reunir grande público, reforçando o espírito de celebração que marca o aniversário da aldeia. Imagens e vídeos da abertura já mostram o entusiasmo dos participantes, enquanto os organizadores garantem que as atividades reservam ainda mais emoção nos próximos dias.

Veja as fotos: