Aldeia Limão Verde define finalistas do Torneio de Integração 2026

O torneio tem como objetivo promover a integração comunitária e o incentivo ao esporte na região
A organização do evento é da Comissão de Esportes da Aldeia Limão Verde / Divulgação
A Aldeia Limão Verde está realizando o Torneio de Integração Limão Verde - Araribá 2026, que acontece até esta terça-feira, 20 de janeiro, no campo de futebol sede da comunidade. A competição, que oferece premiação em dinheiro, contou com a participação de diversas equipes e definiu seus finalistas após as semifinais.
As disputas das semifinais ocorreram entre as equipes Araribá SP e Novo Horizonte B, de um lado, e Novo Horizonte A e Cruzeiro, de outro. As partidas classificaram as duas equipes que decidirão o título nesta tarde: Novo Horizonte A e Cruzeiro se enfrentam hoje, na grande final.
Na categoria masculina principal, os campeões receberão uma premiação total de R$ 4.000, além de troféu e medalhas. No futebol feminino, a equipe vencedora leva R$ 1.000 e medalhas. O torneio também incluiu as categorias Masculino 45+ e Masculino Sub-13, com premiação em medalhas e sem taxa de inscrição.
A organização do evento é da Comissão de Esportes da Aldeia Limão Verde. O torneio tem como objetivo promover a integração comunitária e o incentivo ao esporte na região, oferecendo uma oportunidade de competição saudável e valorização dos atletas locais.
