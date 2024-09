ALEMS reconhece medalhistas sul-mato-grossenses com honraria

Divulgação

O deputado e 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Paulo Corrêa (PSDB), representou a Casa de Leis na entrega de Moções de Congratulações, em nome da Assembleia Legislativa dirigidas aos atletas sul-mato-grossenses medalhistas nas Paraolimpíadas de Paris 2024. De autoria do parlamentar, as homenagens foram transformadas em autoria da Casa de Leis, e foram entregues nesta manhã (16), no receptivo do Governo do Estado.

Fernando Rufino, Érica Cheres Zoaga e Yeltsin Francisco Ortega Jacques receberam a Moção de Congratulação por suas vitórias. O primeiro é bicampeão 200m na canoagem bicampeão 200m, classe VL2, para atletas que usam tronco e braços na remada. Érica venceu no Judô, na categoria de mais de 70kg, J1 e Yeltsin Francisco Ortega Jacques conquistou a medalha de Ouro na Paraolimpíadas 2024 de Paris e também é bicampeão dos 1.500 m T11 (corre ao lado do atleta-guia e usa o cordão de ligação).

Paulo Corrêa parabenizou os atletas sul-mato-grossense vencedores nas Paralímpiadas 2024. “A gente tem muito orgulho de participar de tudo isso, e ficamos muitos contentes de vocês estarem conseguindo, tudo isso só é possível porque o governador [Eduardo Riedel] tem cuidado disso, por meio do Fundo de Investimento para o Esporte. Estamos fazendo alguns projetos entre a Assembleia Legislativa e a secretaria e ressalto aqui que Mato Grosso do Sul tem orgulho de vocês e a Assembleia Legislativa é uma parte de Mato Grosso do Sul, então para nós, vocês são muito importantes, continuem fazendo a diferença, contem conosco”, relatou.

O governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), destacou a importância do esporte. “Sou acima de tudo um apaixonado pelo esporte e pelo que ele significa na vida das pessoas, a transformação que ele pode gerar do ponto de vista social, da formação das pessoas, das nossas crianças, é nisso que a gente acredita e por isso a gente estuda sempre uma política pública neste sentido. É a história de vocês que está sendo construída, todos muito novos, mas já despontando em âmbito nacional. Essa conquista é acima de tudo para vocês. Meus parabéns a todos, inspirem-se nesses exemplos", reforçou.

Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo Esporte, Cultura e Cidadania (SEETESCC), bastante emocionado, relatou o sentimento de honrar os atletas sul-mato-grossenses. “Emocionado, porque são parceiros que a gente acompanha há muito tempo, sabe a luta que foi e agora ver o reconhecimento que vocês tem, ao esforço de cada um, e foi uma missão difícil porque cada um tem uma agenda complicada”, destacou.

O atleta Yeltsin Francisco Ortega Jacques reiterou que a vitória vem de um trabalho contínuo. “Cada um de vocês que está aqui hoje é fruto desse trabalho, um trabalho de longo prazo e bons frutos, deputado Paulo Corrêa falou para a gente, está aí há oito mandatos, a gente conhece como foi o esporte no início, a professora Telma sabe o que todos nós tivemos que batalhar para chegar a esse momento, chegar nesse dia para ver o Governo do Estado, cada vez mais, investindo no esporte e pressionando o empresariado, direcionando a todos nós que os empresários invistam no esporte, hoje o Mato Grosso do Sul é a quinta maior potência do esporte do Brasil, levando em consideração esse número em relação a nossa densidade demográfica”, considerou.

Também participaram da entrega a primeira-dama Mônica Riedel, Viviane Luiza da Silva, secretária de Estado da Cidadania (SEC), e o secretário de Estado de Governo (Segov), Rodrigo Perez. O Governo também homenageou os para-atletas escolares.