Alunos de Aquidauana e Anastácio são destaques no Panamericano de xadrez escolar

Três meninas de Aquidauana e Anastácio brilharam no Torneio Panamericano / Divulgação

Na tarde de ontem, dia 13, a cidade de Maceió foi palco de um feito notável no mundo do xadrez. Três meninas de Aquidauana e Anastácio brilharam no Torneio Panamericano de Xadrez Escolar e Universitário, conquistando títulos que enchem de orgulho o estado.

No ritmo clássico, Sophia Eduarda Pariz da Silva, estudante da Escola Irene Cicalise, localizado em Aquidauana, sagrou-se campeã do Panamericano de Xadrez Escolar na Categoria Sub 06 Feminino.

A festa continuou na categoria Sub12 Feminino, também no ritmo clássico, com uma dobradinha emocionante. Maria Laura da Silva Damásio, estudante da Escola Estadual Cívico Militar Maria Corrêa Dias, de Anastácio, conquistou o título de campeã, enquanto sua colega de escola, Joyce Pessoa Arruda, brilhou como vice-campeã.

Hoje, a competição continua com o ritmo clássico masculino, e as esperanças estão altas para mais conquistas sul-mato-grossenses.