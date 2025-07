A.M.A.B. Borrowisk vence Vasco e é campeão da Série A em Corumbá

O investimento total no torneio ultrapassou R$ 32 mil / Prefeitura de Corumbá

Com uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o E.C. Vasco da Gama, o time do A.M.A.B. Borrowisk sagrou-se campeão do Campeonato Corumbá de Futebol Amador Série A – 2025 (Copa Integração). A grande final aconteceu no último sábado, 26 de julho, no Estádio Arthur Marinho, diante de um público animado que acompanhou o encerramento de uma das competições mais tradicionais do esporte amador da região.

O investimento total no torneio ultrapassou R$ 32 mil, valor destinado a premiações, troféus e custos com arbitragem. Para a Funec, o evento é mais do que uma competição esportiva — trata-se de um espaço de valorização do esporte amador e de integração entre as comunidades.

Com o resultado final, a Funec homologou a classificação definitiva da Série A: o A.M.A.B. Borrowisk ficou com o título de campeão, o Vasco da Gama terminou como vice, e o E.C. Cruzeiro completou o pódio na terceira colocação.

Além do título coletivo, o Borrowisk também brilhou individualmente com Marcus Vinicius de Castro, eleito o melhor goleiro do torneio. O artilheiro da competição foi Luís Felipe Rodrigues Macedo, do Vasco da Gama, destaque da equipe vice-campeã.

