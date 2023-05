Amambai e Corumbá são campeões da etapa de futsal dos Jogos Escolares da Juventude

Fotos: Lucas Castro/ Fundesporte

Amambai e Corumbá foram os destaques no pódio do futsal nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 15 a 17 anos, ficando com o título nos gêneros feminino e masculino da primeira divisão, respectivamente. A etapa foi realizada em Campo Grande, entre os dias 22 e 28 de maio. O maior evento esportivo-escolar do Estado é organizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

No total, participaram 872 estudantes-atletas de 61 municípios: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Jatei, Juti, Ladário, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

No evento, aproximadamente 1.200 pessoas estiveram envolvidas, somando-se atletas, técnicos, dirigentes, membros da organização, equipe médica, entre outros. Devido ao número de participantes, as seleções municipais foram separadas em três divisões no feminino e masculino.

Na primeira divisão feminina, Amambai terminou com o título. Corumbá ficou em terceiro e São Gabriel do Oeste fechou o pódio. Já na elite masculina, foi o inverso: Corumbá levou a melhor e se sagrou campeão, com Amambai em segundo e Anastácio na terceira colocação.

Diferentemente das demais modalidades coletivas, no futsal não haverá Copa dos Campeões, torneio que reúne as melhores equipes dos Jogos e define a seleção estadual para a disputa da etapa nacional escolar. Isso porque o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) anunciou no início de fevereiro a exclusão do futsal do programa de modalidades dos Jogos da Juventude, principal competição para o fomento do esporte de alto rendimento entre jovens de 15 a 17 anos do País.

A etapa do futsal na Capital foi a maior já realizada até hoje, com mais de 70% adesão dos municípios. “O futsal, hoje, é o esporte mais praticado do País e tivemos o prazer de bater o recorde de participantes dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, totalizando 61 cidades. Isso mostra que estamos conseguindo avançar com a prática da modalidade em praticamente todos os municípios do Estado, em especial nas escolas estaduais”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda, este número se deve à reestruturação dos Jogos. “De 2015 para cá, os Jogos Escolares passaram por uma verdadeira revolução, o que se tornou um marco para o esporte de base em Mato Grosso do Sul. Com o trabalho de otimização e excelência da competição, conseguimos avançar no processo de municipalização dos participantes e a meta é ter todos os 79 municípios presentes no evento”.

Futsal feminino – 1ª divisão

1º Amambai

2º Corumbá

3º São Gabriel do Oeste

Futsal feminino – 2ª divisão

1º Ponta Porã

2º Caarapó

3º Paranaíba

Futsal feminino – 3ª divisão

1º Sidrolândia

2º Fátima do Sul

3º Juti

Futsal masculino – 1ª divisão

1º Corumbá

2º Amambai

3º Anastácio

Futsal masculino – 2ª divisão

1º Paranaíba

2º Fátima do Sul

3º Coxim

Futsal masculino – 3ª divisão

1º Jardim

2º Novo Horizonte do Sul

3º Nova Andradina

Todos os detalhes da etapa do futsal estão disponíveis no boletim final: Boletim 8 – JEJ 15-17 anos - futsal.

Conforme calendário da DGPFE (Diretoria Geral de Gestão de Políticas de Formação Esportiva) da Fundesporte, a próxima etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul será das modalidades individuais, também entre estudantes-atletas de 15 a 17 anos, em Campo Grande, de 2 a 4 de junho. As disputas serão no atletismo, badminton, ciclismo, ginástica artística e rítmica, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia, wrestling e xadrez.