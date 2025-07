Campo do Piranhão sedia amistosos no aniversário de Miranda

Campo do Piranhão, que recebe os confrontos, é um dos principais espaços esportivos da cidade / Câmara Municipal de Miranda

Duas partidas amistosas serão realizadas nesta quarta-feira (16), a partir das 13h, no Campo do Piranhão, em comemoração aos 247 anos do município de Miranda. Os jogos reúnem equipes locais e visitantes e devem atrair torcedores da região.

Na primeira partida, o time de veteranos de Miranda enfrenta os veteranos de Bodoquena. Em seguida, o Miranda F.C. encara o Seduc Sub-17, equipe de base da cidade vizinha de Anastácio (MS). Os jogos terão caráter festivo, mas também são vistos como oportunidade de integração entre atletas e torcedores de diferentes municípios.