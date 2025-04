Anastácio abre inscrições para Torneio do Trabalhador Society 2025

Cidade de Anastácio / O Pantaneiro

A Prefeitura de Anastácio anunciou nesta sexta-feira, 4, a abertura das inscrições para o Torneio do Trabalhador Society 2025. No próximo dia 1º de maio, o Campo Rosalda Paim será o palco das competições esportivas. O evento, que terá início às 7h30, contará com disputas acirradas nas categorias masculina e feminina, reunindo equipes de toda a região.

No torneio masculino, 40 times estarão em busca do título e da premiação em dinheiro. O campeão levará para casa R$ 2.000, enquanto o segundo lugar garantirá R$ 1.700 e o terceiro colocado receberá R$ 500.

Já no torneio feminino, as disputas também prometem muita emoção. O time campeão receberá R$ 1.000, o segundo colocado ficará com R$ 500 e o terceiro colocado será premiado com R$ 300.

As inscrições para o Torneio do Trabalhador Society 2025 são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Para participar, os interessados devem se inscrever exclusivamente na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), onde a inscrição pode ser realizada pessoalmente.

Com uma premiação atrativa e a expectativa de grandes confrontos, o Torneio do Trabalhador Society é uma ótima oportunidade para os amantes do futebol se reunirem e celebrarem o esporte em grande estilo, em comemoração ao Dia do Trabalhador.