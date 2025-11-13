Acessibilidade

13 de Novembro de 2025 • 08:44

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

Anastácio realiza abertura do 31º Campeonato Estudantil na próxima terça-feira

O evento está marcado para as 18h, no Ginásio Poliesportivo

Da redação

Publicado em 13/11/2025 às 08:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura e da Secretaria de Educação, realiza na próxima terça-feira, 18 de novembro, a cerimônia de abertura do 31º Campeonato Estudantil de Anastácio (Campean 2025).

O evento está marcado para as 18h, no Ginásio Poliesportivo, e marcará o início das competições que reunirão alunos das escolas do município em diversas modalidades esportivas.

O Campean tem como objetivo integrar os estudantes por meio do esporte, incentivando a prática de atividades físicas e fortalecendo a participação das escolas nas ações esportivas promovidas pelo município.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Anastácio realizará o 1º Fórum Municipal da Educação do Campo

• Prefeitura de Anastácio acompanha andamento das obras da BR-419

• Incêndio destrói ponto de reciclagem e causa prejuízo de R$ 40 mil em Anastácio

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Nioaque sedia a grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Velocross

Esporte

Aquidauana realiza 1º Torneio Aberto de Futebol de Mesa em novembro

Esportes

Dois Irmãos do Buriti sedia 6ª etapa do Estadual de Velocross 2025

Provas acontecem nos dias 15 e 16 de novembro e integram as comemorações dos 38 anos do município

Esporte

CRA de Aquidauana enfrenta Maracaju neste sábado

Publicidade

Esporte

Confira o cronograma do X Open de Bocha Adaptada da Pestalozzi

ÚLTIMAS

Tempo

Defesa Civil emite alerta de tempestade para Aquidauana

Aviso do Inmet prevê chuvas intensas, ventos fortes e risco de granizo na região

Cidades

Marinha leva serviços itinerantes a Águas do Miranda na sexta-feira

Atendimentos da Agência Fluvial de Porto Murtinho ocorrem na escola municipal

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo