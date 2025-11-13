Anastácio realiza abertura do 31º Campeonato Estudantil na próxima terça-feira

O evento está marcado para as 18h, no Ginásio Poliesportivo
A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura e da Secretaria de Educação, realiza na próxima terça-feira, 18 de novembro, a cerimônia de abertura do 31º Campeonato Estudantil de Anastácio (Campean 2025).
O evento está marcado para as 18h, no Ginásio Poliesportivo, e marcará o início das competições que reunirão alunos das escolas do município em diversas modalidades esportivas.
O Campean tem como objetivo integrar os estudantes por meio do esporte, incentivando a prática de atividades físicas e fortalecendo a participação das escolas nas ações esportivas promovidas pelo município.
