Anastácio realiza abertura do 31º Campeonato Estudantil na próxima terça-feira

Divulgação

A Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura e da Secretaria de Educação, realiza na próxima terça-feira, 18 de novembro, a cerimônia de abertura do 31º Campeonato Estudantil de Anastácio (Campean 2025).



O evento está marcado para as 18h, no Ginásio Poliesportivo, e marcará o início das competições que reunirão alunos das escolas do município em diversas modalidades esportivas.



O Campean tem como objetivo integrar os estudantes por meio do esporte, incentivando a prática de atividades físicas e fortalecendo a participação das escolas nas ações esportivas promovidas pelo município.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!