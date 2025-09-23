Acessibilidade

23 de Setembro de 2025 • 23:05

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

Anastácio recebe etapa classificatória do VII Brasileiro de Xadrez

Competição terá disputas nos ritmos Blitz e Rápido para diferentes categorias

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 18:54

Atualizado em 23/09/2025 às 18:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As inscrições estão abertas até 31 de dezembro / Fundesporte

Anastácio vai sediar a etapa classificatória do VII Brasileiro de Xadrez Escolar e Universitário (CBXE) nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2026. A competição contará com partidas nos ritmos Blitz (6/02) e Rápido (7/02).

Podem participar atletas das categorias Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Universitário e Servidor Público. Os vencedores receberão troféus do 1º ao 3º lugar e medalhas para 4º e 5º colocados.

As inscrições estão abertas até 31 de dezembro de 2025, com taxa de R$ 50 por cada ritmo ou R$ 80 para o combo Blitz + Rápido. Após essa data, o valor será de R$ 80 por ritmo e R$ 150 pelo combo, até 31 de janeiro de 2026.

Os interessados podem se inscrever pelo link: https://forms.gle/jsSCYnECXukcG5vV9.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Pódio triplo coloca Aquidauana em destaque no Brasileiro de Canoagem

Esporte

Caio Bonfim é campeão mundial dos 20 km da marcha atlética em Tóquio

Esporte

Atleta classificado de Corumbá faz apelo para disputar Mundial de Jiu-Jítsu no RJ

Hudson, de 16 anos, foi classificado após pódio nacional e sonha em levar nome da cidade à competição internacional

Copa das Libertadores

Flamengo ganha de 2 a 1 contra Estudiantes

Publicidade

Esporte

Seleção masculina cai para a 6ª posição do ranking de seleções da Fifa

ÚLTIMAS

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida em bairro de Aquidauana

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, 23, e vítima foi levada ao Pronto Socorro

Justiça

Justiça condena ex-candidato por uso indevido de música em jingle político

Compositores receberão R$ 10 mil cada por danos morais

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo