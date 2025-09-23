Anastácio recebe etapa classificatória do VII Brasileiro de Xadrez

As inscrições estão abertas até 31 de dezembro / Fundesporte

Anastácio vai sediar a etapa classificatória do VII Brasileiro de Xadrez Escolar e Universitário (CBXE) nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2026. A competição contará com partidas nos ritmos Blitz (6/02) e Rápido (7/02).

Podem participar atletas das categorias Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Universitário e Servidor Público. Os vencedores receberão troféus do 1º ao 3º lugar e medalhas para 4º e 5º colocados.

As inscrições estão abertas até 31 de dezembro de 2025, com taxa de R$ 50 por cada ritmo ou R$ 80 para o combo Blitz + Rápido. Após essa data, o valor será de R$ 80 por ritmo e R$ 150 pelo combo, até 31 de janeiro de 2026.

Os interessados podem se inscrever pelo link: https://forms.gle/jsSCYnECXukcG5vV9.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!