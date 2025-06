Anastácio se classifica em 1º lugar na 1ª fase da série B na 21ª Copa Assomasul

A Copa Assomasul é considerada uma das maiores competições entre servidores municipais do Brasil / Divulgação/Prefeitura de Anastácio

Anastácio brilhou na primeira fase da 21ª Copa Assomasul – Série B, garantindo a liderança do grupo com duas vitórias expressivas durante os jogos realizados na sexta-feira, dia 27, e sábado, dia 28, em Corguinho, onde a competição reuniu servidores públicos de diversos municípios em uma grande celebração do esporte, integração e espírito de equipe.

A equipe de Anastácio venceu Terenos por 2 a 0 e superou Ladário por 3 a 1, assegurando a classificação em primeiro lugar no grupo e avançando para a próxima fase do campeonato, que movimenta servidores municipais em Mato Grosso do Sul com incentivo ao esporte e ao bem-estar.

A Prefeitura de Anastácio destacou a importância da participação na competição, reforçando o compromisso com o esporte como ferramenta de saúde, qualidade de vida e união da comunidade.

A Copa Assomasul é considerada uma das maiores competições entre servidores municipais do Brasil, sendo um espaço de confraternização entre municípios e incentivo à prática esportiva. Anastácio segue firme na disputa, com foco em novas vitórias e na conquista do título para a cidade.

