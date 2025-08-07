Acessibilidade

07 de Agosto de 2025 • 23:17

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

Anatel aprova medidas contra chamadas abusivas por meio de números falsos

Decisão determina uso obrigatório do processo de autenticação para quem realiza mais de 500 mil chamadas/mês

Redação

Publicado em 07/08/2025 às 18:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O serviço Origem Verificada será utilizado em duas frentes / Ilustrativa/Anatel

Na reunião realizada na quinta-feira, 7, o Conselho Diretor da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) aprovou novas medidas para coibir práticas abusivas na realização de chamadas telefônicas em massa. A decisão determina o uso obrigatório do processo de autenticação de chamadas para contratantes de serviços de telefonia que realizem mais de 500 mil chamadas por mês, reforçando o compromisso da Agência com a proteção do consumidor e a integridade das redes.

O serviço Origem Verificada será utilizado em duas frentes. A identificação permanece facultativa, possibilitando ao consumidor saber exatamente quem está realizando a chamada. Já a autenticação torna-se obrigatória para grandes chamadores, proporcionando à Anatel dados e informações que permitem uma atuação mais precisa e eficaz no combate a abusos.

Com a autenticação, será possível monitorar, em tempo real, as chamadas originadas por grandes chamadores e adotar medidas específicas conforme a necessidade de cada caso.

O conselheiro Vicente Aquino, relator da matéria, destacou que “a Agência está utilizando a tecnologia em favor do consumidor, para que ele possa identificar melhor as chamadas de seu interesse e, agora, também para exercer controles mais eficientes e específicos sobre eventuais abusos”.

A decisão também determina que as áreas técnicas da Anatel elaborem e implementem um plano de ação que assegure rastreabilidade, segurança, proteção ao consumidor e responsabilização de todos os agentes envolvidos na cadeia de envio de chamadas. Além disso, foi orientada a priorização do combate a fraudes e práticas abusivas, com a previsão de que a autenticação seja universal em toda a rede no prazo de três anos, conforme estabelecido no novo Regulamento Geral de Serviços de Telecomunicações.

Com essas medidas, a Anatel reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos dos consumidores e a promoção de um ambiente de telecomunicações mais seguro, transparente e confiável para toda a sociedade.

*Com informações da Anatel

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oitavas de final

Corinthians ganha de 2x0 contra o Palmeiras na Copa do Brasil

Esportes

Yeltsin Jacques disputará Mundial de Atletismo Paralímpico na Índia

Segundo bloco

Jogos Escolares da Juventude definem campeões do futsal e do volêi

Jogos Escolares de Jardim voltam em outubro

Natação de Aquidauana conquista pódio nos Jogos Escolares de MS

Aquidauanenses brilham nos Jogos Escolares e garantem vagas para o Brasileiro

Brasileirão

Santos vence o Juventude por 3x1 com dois gols de Neymar

Publicidade

Esporte

Time Sub-9 do SEDUC MS conquista vice-campeonato no Estadual

ÚLTIMAS

Turismo

MS é destaque na edição de Campinas do "Agente Tá On na Estrada"

Entre os destaques da apresentação estão destinos já consagrados, como as regiões turísticas de Bonito/Serra da Bodoquena e Pantanal

Meio Ambiente

Pantanal passa a integrar Rede Sismográfica com nova estação em Corumbá

Equipamento instalado na Serra do Amolar vai transmitir dados em tempo real e ampliar o monitoramento de abalos sísmicos no bioma

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo