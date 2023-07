Andre Vedovato participa de inauguração da quadra de esportes escolar de Miranda

Vereador durante discurso / Divulgação

O vereador Andre Vedovato participou nesta quinta-feira, 13, da inauguração da quadra esportiva da escola 15 de Outubro, em Miranda.

Entusiasmado, mirandense destacou as melhorias e possibilidade que uma quadra de esporte desencadeia na vida de estudantes.

"Uma obra como essa envolve muito coração. Com a quadra recuperada, as crianças podem descer para brincar e praticar esporte, vôlei, futsal. Esses dias estava no Mirancopa, olhando jogadores das nossas aldeias, do sub15 e 20, quantas crianças, com grandes habilidades podem praticar esporte? Isso nasce nas escolas", descreve.

A unidade recebeu manutenção na estrutura e já está liberada para os alunos.